Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города Тесты Проверить штрафы
Подарки для любимых Доступно про авто Новостройки города Рейтинги 2016 года Активный зимний отдых Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Киров строится Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

02 февраля 2017, 16:28 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Причины отставок не уточняются

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Указ был опубликован 2 февраля 2017 года на официальном портале правовой информации.  

Среди уволенных – несколько глав региональных управлений. При этом двое по распоряжению президента и вовсе увольняются с военной службы. Причины кадровых перестановок не уточняются. 

Своих должностей лишились: 

  1. глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Казимир Боташев
  2. глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов
  3. первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-майор Олег Волынкин
  4. начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Горбатенко
  5. начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк
  6. прокурор Ярославской области Юрий Верховцев
  7. руководитель следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Аркадий Сынгаевский
  8. начальник Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС РФ генерал-майор Александр Гаврилов  
  9. начальник ГУ МЧС по Нижегородской области генерал - майор Алексей Шиканов 
  10. первый замначальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-майор Виталий Пленников
  11. начальник Уральского регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко
  12. начальник специальной пожарной охраны МЧС РФ генерал-майор Владимир Розанов
  13. начальник Приволжского регионального центра МЧС РФ генерал-полковник Игорь Паньшин
  14. начальник Дальневосточного регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Александр Соловьев
  15. первый замначальника Департамента госслужбы и кадров МЧС РФ генерал-майор Владимир Гришин 
  16. директор Департамента территориальной политики МЧС РФ генерал-полковник Юрий Ковалев 

Читайте также: 

Экс-губернатора Кировской области Николая Шаклеина подозревают в плагиате

Анита Цой на концерте в Кирове наградит местных героев

Комментарии 7

02 февраля 2017, 16:39 Жаль,,,
Не успели честные люди -воровскую банду с престола скинуть
Но,все впереди:)
Ответить
02 февраля 2017, 18:19 Горожанин
Жаль,,,
Не успели честные люди -воровскую банду с престола скинуть
Но,все впереди:)
Вон оно че...А кого из них конкретно знаешь,что о честности судишь? Интересная тенденция: как только садят за воровство или лишают должности,то поднимается вой о честности. Это такая новая методичка вышла?))
Ответить
02 февраля 2017, 18:57 Я
Жаль,,,
Не успели честные люди -воровскую банду с престола скинуть
Но,все впереди:)
От куда инфа о честности этих людей и о их намерении совершить гос переворот? А не дурачок-??здобол ли ты часом?
Ответить
02 февраля 2017, 20:06 Горожанин
Себя урода забыл.
Ответить
02 февраля 2017, 22:06 вовочкин
Как бы на место этих уволенных генералов, по два новых не назначили. А то получится как в сказке про мужика, который генералов кормил. Прям не жизнь, а сказка какая-то. Конца этой сказке не видно.
Ответить
02 февраля 2017, 22:35 Офицер
Вовочкин, у Салтыкова- Щедрина мужик всего двух генералов кормил, тепереча выходит сегодняшний мужик зазря 16 генералов кормил. Придется ему бедолаге 32 генерала на полный пансион брать. Судьба видать у мужика такая.
Ответить
03 февраля 2017, 02:00 Горожанин
Введите на Ютуб "Лондонград". Чьи детки там благоденствуют за счет простых россиян тех и уволил. Американская операция "Анаконда" в действии. Тоже спросите в Гугле. Создаются условия чтобы ближнее окружение Путина само скрутило Путину шею. Ну как Павлу 1, звезданул охранник табакеркой по темечку!
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

Приставы принудительно доставили Навального в Киров на заседание суда Посмотреть все

Редакция рекомендует

01 февраля 2017, 16:02
10 интересных фактов: тест об известных людях на Вятке Читать
01 февраля 2017, 13:01
Что изменится с 1 февраля: бесплатная земля и новое оформление документов Читать
31 января 2017, 16:09
О хлебе за 3 200 рублей в кировском магазине показали сюжет по "России-24" Читать
Посмотреть все

Полезно знать

30 января 2017, 11:34 «То, о чем предупреждают акционеры машзавода, сбывается!»
27 января 2017, 09:12 Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?

Новости России и мира

02 февраля 2017, 16:28
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
01 февраля 2017, 14:44
Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе
29 января 2017, 11:00
СМИ: с Дмитрием Медведевым в Киров приедет министр обороны РФ
29 января 2017, 09:00
Члены ОНК: "Никита Белых боится, что ему отнимут ногу"
Посмотреть все

Афиша

31 января 2017, 17:39
Жителям города расскажут про вятские сказки
29 января 2017, 10:00
Рэп-певица певица Kristina Si встретится со своими поклонниками в Кирове
28 января 2017, 15:30
Нескучный weekend: вечер в честь Высоцкого и концерт группы "Пикник"
Посмотреть все

Полезно знать

27 января 2017, 09:12 Что скрывается за «выгодными предложениями» и «горячими скидками»?
30 января 2017, 11:34 «То, о чем предупреждают акционеры машзавода, сбывается!»

#ЛицаГорода

10 0
Я люблю свою работу: 10 фото кировчан из Instagram
10 0
Как прошли выходные в Кирове: 10 фото из Instagram
24 7
"Город в лицах": кировчане на "Уроках русского и литературы"
12 14
День студента: 12 фото кировских студентов из Instagram
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 11
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 3
Подборка из Instagram: 11 фото, сделанных на кировском вокзале
Смотреть все Всего альбомов: 37
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru