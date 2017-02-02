Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

Причины отставок не уточняются
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета02 февраля 2017, 16:28 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Указ был опубликован 2 февраля 2017 года на официальном портале правовой информации.
Среди уволенных – несколько глав региональных управлений. При этом двое по распоряжению президента и вовсе увольняются с военной службы. Причины кадровых перестановок не уточняются.
Своих должностей лишились:
- глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Казимир Боташев
- глава департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований МЧС России генерал-лейтенант Александр Агафонов
- первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-майор Олег Волынкин
- начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Горбатенко
- начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк
- прокурор Ярославской области Юрий Верховцев
- руководитель следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Аркадий Сынгаевский
- начальник Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС РФ генерал-майор Александр Гаврилов
- начальник ГУ МЧС по Нижегородской области генерал - майор Алексей Шиканов
- первый замначальника Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-майор Виталий Пленников
- начальник Уральского регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Сергей Мирошниченко
- начальник специальной пожарной охраны МЧС РФ генерал-майор Владимир Розанов
- начальник Приволжского регионального центра МЧС РФ генерал-полковник Игорь Паньшин
- начальник Дальневосточного регионального центра МЧС РФ генерал-лейтенант Александр Соловьев
- первый замначальника Департамента госслужбы и кадров МЧС РФ генерал-майор Владимир Гришин
- директор Департамента территориальной политики МЧС РФ генерал-полковник Юрий Ковалев
Комментарии 7
Но,все впереди:)
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