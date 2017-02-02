Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета

Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Указ был опубликован 2 февраля 2017 года на официальном портале правовой информации.

Среди уволенных – несколько глав региональных управлений. При этом двое по распоряжению президента и вовсе увольняются с военной службы. Причины кадровых перестановок не уточняются.

Своих должностей лишились: