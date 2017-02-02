На Урицкого застрял трактор, который приехал чистить улицу от снега

В четверг, 2 февраля, на улице Урицкого застрял трактор, который приехал очищать дорогу от снежных завалов. Видео в нашу редакцию прислал читатель Александр Желнин.

В кадре виден трактор, который буквально утонул в снегу. Он не двигается, и водитель вручную пытается вызволить свой транспорт из снежного плена.

Именно этот трактор приезжает к нам на Урицкого и чистит часть дороги от горнолыжного курорта до пересечения с Милицейской. Причем на тракторе очень маленькая лопатка, а не ковш, поэтому от него нет никакой пользы. Сегодня снова заметил, что он пытается заехать почистить тротуар. Но транспорт увяз в 1,5-метровых сугробах, - объяснил народный корреспондент Александр Желнин.

Напомним, именно на улице Урицкого совершил остановку во время своего первого рейда по городу губернатор Игорь Васильев в декабре 2016 года. Глава региона с трудом проехал по этому участку улицы.

В этот же день в правительстве прошло экстренное совещание по вопросу очистки улиц. В жесткой форме Васильев потребовал от представителей коммунальных служб организовать совместно с УМВД очистку от снега стоянок автотранспорта, срочно почистить тротуары, убрать сосульки с крыш. Но, как мы видим, ситуация не изменилась.