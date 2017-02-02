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Главная Новости На Урицкого застрял трактор, который приехал чистить улицу от снега

На Урицкого застрял трактор, который приехал чистить улицу от снега

02 февраля 2017, 16:59 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото скриншот с видео Александра Желнина
Водитель пытался откопать трактор лопатой

В четверг, 2 февраля, на улице Урицкого застрял трактор, который приехал очищать дорогу от снежных завалов. Видео в нашу редакцию прислал читатель Александр Желнин.

В кадре виден трактор, который буквально утонул в снегу. Он не двигается, и водитель вручную пытается вызволить свой транспорт из снежного плена.

Именно этот трактор приезжает к нам на Урицкого и чистит часть дороги от горнолыжного курорта до пересечения с Милицейской. Причем на тракторе очень маленькая лопатка, а не ковш, поэтому от него нет никакой пользы. Сегодня снова заметил, что он пытается заехать почистить тротуар. Но транспорт увяз в 1,5-метровых сугробах, - объяснил народный корреспондент Александр Желнин.

Напомним, именно на улице Урицкого совершил остановку во время своего первого рейда по городу губернатор Игорь Васильев в декабре 2016 года. Глава региона с трудом проехал по этому участку улицы.

В этот же день в правительстве прошло экстренное совещание по вопросу очистки улиц. В жесткой форме Васильев потребовал от представителей коммунальных служб организовать совместно с УМВД очистку от снега стоянок автотранспорта, срочно почистить тротуары, убрать сосульки с крыш. Но, как мы видим, ситуация не изменилась.

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Комментарии 2

02 февраля 2017, 22:27 Офицер
Вместо снимать видео на Lовнофон из теплой квартиры, вышел помог бы трактористу, помахал лопатой, подтолкнул, для тебя ведь старается.
Зачем? Нет мы из окна не выходя из квартиры 500 рублей зарабатываем.
Скоро дойдет до того, человек тонуть будет, его будут снимать, приговаривать
Васильев виноват, человек тонет.
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03 февраля 2017, 06:00 Горожанин
Ага,Васильев,в смысле Владыкин ....оба город засрали,но от своих зарплат почему то не отказались,а мы сволочи не хотим сами огребать улицы.Вот ведь сволочи,налоги заплатили и спят спокойно,а кто дороги ремонтировать чистить будет))))
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