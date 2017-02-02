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В Кирове в 69 домах на сутки отключат холодную воду

02 февраля 2017, 21:02 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Кировчанам предлагают запастись водой

На улице Производственной пройдут ремонтные работы на водоводе, из-за этого в ночь с 3 на 4 февраля примерно на сутки будет отключена холодная вода в 69 домах. Об этом рассказали в горадминистрации. 

Воду отключат в следующих домах: 

  • улица Коммунальная, 2/1;
  • улица Базовая, 2, 2А, 2/1, 2/6, 2/4, 3, 4, 5, 7, 8А, 8/2, 31, 31А;
  • улица Техническая, 22/1;
  • улица Пугачева, 1Б;
  • улица Потребкооперации, 6, 6/1, 8Б, 8Г, 10, 12, 14, 16, 17, 17/3, 17В, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 32А;
  • улица Производственная, 21, 21/2, 23/1, 23/4, 27, 27/Д, 28, 28/2, 29/1, 29В, 29/3, 33, 33А, 34, 35, 39, 44, 44Г, 45, 46, 48;
  • улица Щорса, 60А, 62, 62/3, 62Б, 63, 63Б, 63В;
  • слобода Петелино 19, 19/1, 19/3, 19/4, 20, 22, 24.

Кировчанам предлагают на это время сделать запасы воды. В социально значимые объекты подвоз воды будет обеспечен.

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