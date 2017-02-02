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Главная Новости В Кирове в двух "Газелях" нашли 3 000 бутылок контрафактного коньяка

В Кирове в двух "Газелях" нашли 3 000 бутылок контрафактного коньяка

02 февраля 2017, 22:03 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Общая стоимость контрафактного алкоголя - 1 000 000 рублей

В Кирове полицейские выявили незаконную продажу контрафактного коньяка. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Бизнесмен хранил 3 000 бутылок контрафактного коньяка на общую сумму около 1 000 000 рублей в двух "Газелях". Приобрел он этот алкоголь для продажи. 

Сейчас на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Образцы алкогольной продукции направлены на исследование, чтобы выяснить, есть ли в ней опасные для жизни и здоровья вещества.

МВД России по Кировской области опубликовало видео с места происшествия: 

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