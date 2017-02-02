В Кирове в двух "Газелях" нашли 3 000 бутылок контрафактного коньяка

В Кирове полицейские выявили незаконную продажу контрафактного коньяка. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Бизнесмен хранил 3 000 бутылок контрафактного коньяка на общую сумму около 1 000 000 рублей в двух "Газелях". Приобрел он этот алкоголь для продажи.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Образцы алкогольной продукции направлены на исследование, чтобы выяснить, есть ли в ней опасные для жизни и здоровья вещества.

МВД России по Кировской области опубликовало видео с места происшествия: