В сюжете НТВ рассказали, как кировчанин попал в черный список Интерпола

Сюжет о кировчанине, которого экстрадировали из Индии в Россию, показали по телеканалу НТВ.

В июне 2016 года Антона Скрябина задержали в индийском штате Гоа. Он напал на троих человек и ударил их ножом. После этого его поймали.

Но обо всем по порядку. История началась в Слободском в 2013 году. Именно там Антон Скрябин открыл отделение кредитного кооператива "РублевЪ". Организация предлагала жителям города сделать выгодный вклад.

Нас сгубила жадность. Вклад под 20 процентов, такие проценты не платит никто, - сказала одна из пострадавших пенсионерок.

Через какое-то время Антон, прихватив с собой 123 000 000 рублей (деньги, полученные от вкладчиков), улетел в Индию. Скрылся он до того, как на него завели уголовное дело.

В другой стране он представлялся чужими именами - Тони Мазерати и Эдуард Горячев. При этом у него на руках были настоящие документы москвича Эдуарда Горячева. Выяснилось, что с этим человеком Антон познакомился в индийском штате Гоа, а потом украл у него вещи и документы.

Он забрал мой кошелек, вещи, которые можно было продать, надел мою одежду, немного изменил внешность для того, чтобы быть похожим на те фотографии, которые были в документах, - рассказал пострадавший Эдуард.

С документами на имя Эдуарда его и задержала полиция в Индии. Произошло это в июне 2016 года. Он на пляже напал на троих индийцев и ударил их ножом. После задержания полицейские выяснили, что хулиган с ножом не тот, за кого себя выдает. Тогда же оказалось, что его разыскивает Интерпол.

Это первый случай, когда Индия депортирует преступника в Россию. Как говорят следователи, действовал Антон не один, возможно, его по подельники до сих пор скрываются в Индии.