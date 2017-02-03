В "Вечернем Урганте" обсудили жителей Кирово-Чепецка

В эфире популярного шоу на Первом канале "Вечерний Ургант" ведущий и гостья программы обсудили, как правильно назвать жителей Кирово-Чепецка.

На шоу пригласили победительницу последнего сезона шоу "Голос" Дарью Антонюк. В конце беседы ведущий Иван Ургант предложил гостье сыграть в игру.

Даша, вы отправляетесь в большой тур. Мы бы хотели вам помочь, потому что это же первый тур в вашей жизни? - спросил Иван.

Да, - ответила она.

Смотрите, будет много городов... Когда вы выходите на концерте к жителям города, вы, конечно, говорите: "Здравствуйте, дорогие мои..." и называете жителей города. Если, например, москвичи сказать просто, то есть города, в которых не знаешь, как правильно назвать жителей. Я предалагаю сейчас сыграть с вами в игру, - сказал Иван.