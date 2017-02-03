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Главная Новости В "Вечернем Урганте" обсудили жителей Кирово-Чепецка

В "Вечернем Урганте" обсудили жителей Кирово-Чепецка

03 февраля 2017, 10:32 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Дарья Антонюк должна была отгадать, как правильно нужно называть жителей нескольких городов России

В эфире популярного шоу на Первом канале "Вечерний Ургант" ведущий и гостья программы обсудили, как правильно назвать жителей Кирово-Чепецка. 

На шоу пригласили победительницу последнего сезона шоу "Голос" Дарью Антонюк. В конце беседы ведущий Иван Ургант предложил гостье сыграть в игру.  

Даша, вы отправляетесь в большой тур. Мы бы хотели вам помочь, потому что это же первый тур в вашей жизни? - спросил Иван.

Да, - ответила она.

Смотрите, будет много городов... Когда вы выходите на концерте к жителям города, вы, конечно, говорите: "Здравствуйте, дорогие мои..." и называете жителей города. Если, например, москвичи сказать просто, то есть города, в которых не знаешь, как правильно назвать жителей. Я предалагаю сейчас сыграть с вами в игру, - сказал Иван. 

За одну минуту Дарья и Иван должны были отгадать, как правильно нужно называть жителей нескольких городов России. 

Среди них были Сыктывкар, Архангельск, Тобольск, Новокузнецк, Курск, Алупка и Кирово-Чепецк. 

А как это выговорить? Здравствуйте, кирово-чепецкие? - спросила Дарья. 

Тут на помощь ей поспешил Иван:  

Мы желаем вам хорошего тура и вернуться с победой, выучив названия всех городов и всех жителей, - сказал ведущий. 

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Комментарии 3

03 февраля 2017, 12:06 swordman88
быдло-ведущий в быдло-шоу, показывают когда все спят - лучше бы закрылись совсем
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03 февраля 2017, 12:45 123
Нормальное шоу - есть свой зритель. Не нравится - не смотри.
Покажи что нравится тебе, не быдло, мы посмотрим, оценим
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03 февраля 2017, 15:41 из бывших
123
Нормальное шоу - есть свой зритель. Не нравится - не смотри.
Покажи что нравится тебе, не быдло, мы посмотрим, оценим
ему наверно нравится максим галкин или петросян
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