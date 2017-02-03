В "Вечернем Урганте" обсудили жителей Кирово-Чепецка

В "Вечернем Урганте" обсудили жителей Кирово-Чепецка03 февраля 2017, 10:32 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Дарья Антонюк должна была отгадать, как правильно нужно называть жителей нескольких городов России
В эфире популярного шоу на Первом канале "Вечерний Ургант" ведущий и гостья программы обсудили, как правильно назвать жителей Кирово-Чепецка.
На шоу пригласили победительницу последнего сезона шоу "Голос" Дарью Антонюк. В конце беседы ведущий Иван Ургант предложил гостье сыграть в игру.
Даша, вы отправляетесь в большой тур. Мы бы хотели вам помочь, потому что это же первый тур в вашей жизни? - спросил Иван.
Да, - ответила она.
Смотрите, будет много городов... Когда вы выходите на концерте к жителям города, вы, конечно, говорите: "Здравствуйте, дорогие мои..." и называете жителей города. Если, например, москвичи сказать просто, то есть города, в которых не знаешь, как правильно назвать жителей. Я предалагаю сейчас сыграть с вами в игру, - сказал Иван.
За одну минуту Дарья и Иван должны были отгадать, как правильно нужно называть жителей нескольких городов России.
Среди них были Сыктывкар, Архангельск, Тобольск, Новокузнецк, Курск, Алупка и Кирово-Чепецк.
А как это выговорить? Здравствуйте, кирово-чепецкие? - спросила Дарья.
Тут на помощь ей поспешил Иван:
Мы желаем вам хорошего тура и вернуться с победой, выучив названия всех городов и всех жителей, - сказал ведущий.
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