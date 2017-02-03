Евгений Дятлов: "В прошлый приезд в Киров меня водили в ФСБ"

В пятницу, 3 февраля, в Кирове с концертом выступит известный актер и музыкант Евгений Дятлов. Перед мероприятием он пообщался с журналистами.

В нашем городе Евений Дятлов уже в третий раз. В Кирове он запомнил поход в ФСБ и скандальный процесс над Алексеем Навальным.

Это же у вас, по-моему, здание ФСБ - это старинный купеческий дом. Когда я приезжал в Киров второй раз, нас приводили туда на экскурсию. В этом здании есть подвальчик, в котором находится музей, там есть интересные старинные экспонаты, - рассказал актер.

Большинству россиян Евгений Дятлов запомнился по ролям в кино и сериалах. Как признается актер, этот жанр ему надоел, как горькая редька.

Я практически ушел из актерской профессии. Тот, кто не уходит из актерской профессии, у него есть агенты, он рассылает свое резюме постоянно, смотрит на телефон, начинает звонить друзьям, спрашивать, кто где как работает. А меня не зовут, ну и пусть не зовут. Для меня сейчас важна моя концертная деятельность, - говорит Евгений Дятлов.

Евгений Дятлов сыграл более 50 ролей в кино. Часть из них в историях про полицейских и бандитских разборках. Актер объяснил, почему в нашей стране так много снимают сериалов про сотрудников МВД.

Из этих ситуаций можно выжать все для воздействия на эмоцию зрителя в кратчайший срок. Нигде не происходит такой балансировки между жизнью и смертью, между пан или пропал, между человеком и тварью дрожащей, между добрым - хорошим. Можно делать это не растягивая, не превращая в роман. Западные сериалы рассказывают о врачах, о политиках, об учителях. Причем это не на фоне врачебных обстоятельств «Маша любит Ваню». Это именно разговор о сути профессии, - объяснил Евгений Валерьевич.

В Кирове состоится концерт Евгения Дятлова в сопровождении инструментального ансамбля «Акадэм-Квинтет». Артист подарит кировчанам потрясающее и трогательное выступление, представит новое прочтение любимых лирических песен прошлых лет, романсов, авторской песни.

Я не представитель именно этого течения. Я поющий актер, мне важен материал, в котором актерская составляющая тоже будет представлена. Если этот актерский кураж, уровень монолога или диалога с залом присутствует, то песня будет входить в мой репертуар. Возможно, на концерте в Кирове мы вспомним что-то из телепроекта "Точь-в-точь", в котором я участвовал, - высказался Евгений Дятлов.

Евгений Дятлов о романсах и другой музыке

Евгений объяснил, что перед каждым концертом он очень волнуется. Перед вечерним мероприятием он старается ни на что не отвлекаться. Иногда что-то читает или смотрит, а может и вовсе просто сидеть. Актер объясняет, что должен быть погружен сам в себя до самого выхода на сцену. Послушать песни в исполнении Евгения Дятлова кировчане смогут в пятницу, 3 февраля, в 19.00 в Филармонии.