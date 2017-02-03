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Главная Новости На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

03 февраля 2017, 13:49 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото vk.com/id737608
Девушка может пропустить соревнования Кубка мира

В начале этой недели, 31 января, на кировскую спортсменку Кристину Кандакову в Порошино напала агрессивная собака. Об этом редакции рассказала подруга девушки Анастасия Мальцева.

Кристина Кандакова участвует в гонках на собачьих упряжках. В Порошино она тренировалась для выступления на этапе Кубка мира WSA, который должен был состояться 25 и 26 февраля в Нижегородской области.

Во время тренировки спортсменов на трассе на упряжку Кристины Кандаковой напала агрессивная собака. Собака находилась на прогулке с хозяйкой, которая не смогла справиться с крупным животным. Две хаски, впряженные в сани, защищались, но один из псов получил серьезные травмы - рваные раны на боку. Спортсменка вынуждена временно отказаться от тренировок, - рассказала Анастасия Мальцева.

Собаки Кристины Кандаковой:

Сама Кристина Кандакова не пострадала. Девушка возмущена поведением людей, которые заводят себе собак, но не могут справиться с их нравом или силой.

Во время тренировки я заметила  два темных силуэта. Один начинает истерически орать и просит держать собак. А у меня упряжка, в азарте бегущая вперед. Собака кинулась на нас, мои кобели стали защищаться. Они знают команду "мимо", но не отреагировать на такой акт агрессии не смогут. Оттащить упряжку вместе с нартами (санями) - задача сложная. Пока я фиксировала нарты на одном месте, хозяйка орала и просила убрать собак, потому что она не справлялась со своей, - рассказала Кристина Кандакова.

Девушка смогла разнять животных. Сейчас она с ужасом думает, что бы было, если бы вместо нее собака побежала бы на ребенка. Кристина теперь вынуждена пропустить месяц тренировок. Соревнования в Кирове и Нижнем оказались под вопросом. 

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Комментарии 5

03 февраля 2017, 13:56 Иван
Есть закон который не исполняется, вопрос к полиции, почему сотрудники мвд проходя мимо владельца животного находящегося без намордника и без поводка, не составляют на него протокол об административном правонарушении! На лицо явное бездействие сотрудников полиции.
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03 февраля 2017, 14:47 Гость
Люблю Порошино. Но много собак стало там(( теперь страшновато с детьми там...Бродяжки и так с крупными собаками люди приезжают.. Теперь не насладиться лыжной прогулкой, с дитем на санках,тем кто трусит,как и я собак..
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03 февраля 2017, 15:06 собачатникам
от этих псин нигде покоя нет! По улицам шатаются, в парках ходят без поводков и намордников рядом с детьми, сейчас до Порошино добрались. Уважаемые собаководы, включите мозги и не подвергайте опасности детей и взрослых!!!
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03 февраля 2017, 15:37 Кировчанин
Поддерживаю девушку и комментаторов: не умеешь обращаться с собакой - не заводи! Собак на прогулке обязательно должна быть на поводке и в наморднике, что редко увидишь даже в центре Кирова, не говоря о Порошино, Нововятске и пр. местах отдыха горожан. Ладно, если собака набросится на взрослого человека, он ещё сможет защитить себя. а с если на ребёнка? У собак при встрече с другими псами инстинктивно появляется агрессия. Оосбенно это касается крупных собак и собак бойцовских пород. поэтому мне очень жаль эту девушку и её хаски, которая по причине неразумных "хозяев" собаки- агрессора пропускает соревнования.
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03 февраля 2017, 16:18 Горожанин
отстреливать всех бродячих собак!
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