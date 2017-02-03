На кировскую спортсменку во время тренировки напала агрессивная собака

В начале этой недели, 31 января, на кировскую спортсменку Кристину Кандакову в Порошино напала агрессивная собака. Об этом редакции рассказала подруга девушки Анастасия Мальцева.

Кристина Кандакова участвует в гонках на собачьих упряжках. В Порошино она тренировалась для выступления на этапе Кубка мира WSA, который должен был состояться 25 и 26 февраля в Нижегородской области.

Во время тренировки спортсменов на трассе на упряжку Кристины Кандаковой напала агрессивная собака. Собака находилась на прогулке с хозяйкой, которая не смогла справиться с крупным животным. Две хаски, впряженные в сани, защищались, но один из псов получил серьезные травмы - рваные раны на боку. Спортсменка вынуждена временно отказаться от тренировок, - рассказала Анастасия Мальцева.

Собаки Кристины Кандаковой:

Сама Кристина Кандакова не пострадала. Девушка возмущена поведением людей, которые заводят себе собак, но не могут справиться с их нравом или силой.

Во время тренировки я заметила два темных силуэта. Один начинает истерически орать и просит держать собак. А у меня упряжка, в азарте бегущая вперед. Собака кинулась на нас, мои кобели стали защищаться. Они знают команду "мимо", но не отреагировать на такой акт агрессии не смогут. Оттащить упряжку вместе с нартами (санями) - задача сложная. Пока я фиксировала нарты на одном месте, хозяйка орала и просила убрать собак, потому что она не справлялась со своей, - рассказала Кристина Кандакова.

Девушка смогла разнять животных. Сейчас она с ужасом думает, что бы было, если бы вместо нее собака побежала бы на ребенка. Кристина теперь вынуждена пропустить месяц тренировок. Соревнования в Кирове и Нижнем оказались под вопросом.