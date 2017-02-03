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В кировском баре посетителя избили битой

03 февраля 2017, 14:21 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Всех участников конфликта задержали

В Кирове у одного из баров на улице Лепсе произошла драка. Один из налетчиков сильно ударил битой по голове посетителя бара. На место происшествия приехали полицейские. Они увидели, что у пострадавшего разбита голова, течет кровь, поэтому для него вызвали скорую. Одного из участников драки полицейские задержали. Сюжет появился на Первом городском канале

Задержанный посетитель бара уверял, что он ни на кого не нападал, он сам пострадавший и вынужден был защищаться. 

Там на меня напали, я палку отобрал и по башке одному дал, - сказал задержанный. 

Что за палка? - спросили у него. 

Бита. 

Чья бита? 

Парней малолетних. 

И где эти парни сейчас?  

Вон там они все, - сказал задержанный. 

Из-за чего конфликт произошел? 

Они в меня из баллончика брызгали. 

Из-за чего?  

Я не знаю. 

Вы сказали им что-то плохое? 

Нет... Ну там какой-то конфликт был, - ответил задержанный.

По словам задержанного парня, силы в драке были не равны, поэтому он и схватил биту.  

Сколько их было? - спросили у задержанного. 

Человек 20. 

В нескольких метрах от задержанного лежал пострадавший. По его словам, задержанный его защищал, впрочем после удара парень мог все перепутать, ведь сначала бита была у его друга, уже во время драки ее отобрали. 

Не, он за меня был, - сказал пострадавший.  

А зачем он тебя ударил?  

Он меня не бил.  

Тем временем других участников драки посадили в машину возле бара. Затем участников конфликта доставили в отдел полиции, сейчас устанавливаются зачинщики драки.

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Комментарии 1

03 февраля 2017, 14:56 Горожанин
лепсе стороной надо обходить ночью, понесло балбеса не туда
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