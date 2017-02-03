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Главная Новости В Кирове отменен концерт Монатика: певцу запретили приезжать в Россию

В Кирове отменен концерт Монатика: певцу запретили приезжать в Россию

03 февраля 2017, 17:11 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/monatik43
Отмену концерта подтвердил директор артиста

В Кирове отменили концерт украинского певца Дмитрия Монатика, который должен был состоятся 4 марта 2017 года. Как пояснили организаторы концерта Flash Art Киров, такое сообщение поступило 3 февраля от директора артиста. 

В сообщении говорилось о том, что власти Украины запретили певцу въезд на территорию России на полгода. Поэтому концерты, вероятно, будут отменены по всей стране. 

Вопрос о возврате проданных билетов сейчас решается. Информация об этом станет известна позднее.  

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Комментарии 6

03 февраля 2017, 19:54 Горожанин
это что такое, какой мохнатик еще?
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03 февраля 2017, 20:01 Горожанин
Да,действительно - что за монатик-шмонатик?? Своих биланов-шмиланов хватает,укрожопых нам не надо тут - их территория гейропа:)
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03 февраля 2017, 20:49 Горожанин
Горожанин
Да,действительно - что за монатик-шмонатик?? Своих биланов-шмиланов хватает,укрожопых нам не надо тут - их территория гейропа:)
ну ты зомби. Я этого не знаю, но у нас украинцев много живет, и большинство хорошие человеки. Океан Эльзы и группы их уровня тоже по твоему не слушать? Ты не прав
Ответить
03 февраля 2017, 23:07 Физрук
Горожанин
ну ты зомби. Я этого не знаю, но у нас украинцев много живет, и большинство хорошие человеки. Океан Эльзы и группы их уровня тоже по твоему не слушать? Ты не прав
Уважаемый, не надо путать божий дар с яичницей. Океан Эльзы, Вопли Видоплясова и т.п. - это другой уровень .
Ответить
03 февраля 2017, 23:22 Милена
Здpавствуйтe !

cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo я зapабaтываю
пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?

Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!

Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!

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u Вaм я тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!

Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.

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03 февраля 2017, 23:36 Учитель словесности
Хохол? Под молотки!
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