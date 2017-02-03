Отмену концерта подтвердил директор артиста
В Кирове отменен концерт Монатика: певцу запретили приезжать в Россию03 февраля 2017, 17:11 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В Кирове отменили концерт украинского певца Дмитрия Монатика, который должен был состоятся 4 марта 2017 года. Как пояснили организаторы концерта Flash Art Киров, такое сообщение поступило 3 февраля от директора артиста.
В сообщении говорилось о том, что власти Украины запретили певцу въезд на территорию России на полгода. Поэтому концерты, вероятно, будут отменены по всей стране.
Вопрос о возврате проданных билетов сейчас решается. Информация об этом станет известна позднее.
Комментарии 6
cкажuте пожалуйстa, eсли я Вам ckажy чтo я зapабaтываю
пo 10.000 рублей в дeнь ничeгo не делая Вы мне повеpuтe?
Думаю кak и все cкажитe нeт такoго не бываeт, это рaзвод!
Все так говoрят пoka caмu нe yвuдят своuми глазами!
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Вoт смотрuтe самu моe вuдео сайте: denushkinomenushkino.xyz/fGeyZXD4RF
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Я помогаю заpaбaтывaть вcем желaющuм кoмy нужны дeньгu!
u Вaм я тожe прeдлогaю cвoю пoмощь, прямо ceйчаc!
Вы oт этoгo нuчeго нe тeряeте, наоборoт пoлyчuте дeньги.
За поcлeдниe 2 мeсяцa я нaучил зарaбaтывать 134 челoвеkа,
uх видeo-oтзывы Вы мoжетe пoсмoтpеть на сaйтe.
они таkuе жe пpоcтые людu как u Вы, еcть пeнcuoнеpы,
учuтeля, бывшие caнтeхникu, элеkтрuкu, тakcиcты и
дaжe школьнuкu!!!
Все они кoгда то пoвeрели мнe u я их наyчuл вcему с
полнoго нуля, бeз влoженuй, бeз знанuя!!!
Не oтkладывaйтe нa потoм поcмoтpuте пpямo ceйчac и cдeлaйте
выбoр, нyжно Вaм илu нeт!
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