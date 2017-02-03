В Кирове отменен концерт Монатика: певцу запретили приезжать в Россию

В Кирове отменили концерт украинского певца Дмитрия Монатика, который должен был состоятся 4 марта 2017 года. Как пояснили организаторы концерта Flash Art Киров, такое сообщение поступило 3 февраля от директора артиста.

В сообщении говорилось о том, что власти Украины запретили певцу въезд на территорию России на полгода. Поэтому концерты, вероятно, будут отменены по всей стране.

Вопрос о возврате проданных билетов сейчас решается. Информация об этом станет известна позднее.