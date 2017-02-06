В Кирове школьник сорвался со скалодрома: ребенка срочно увезли в больницу

В Кирове 14-летнего подростка попал в травматологическую больницу после того, как он упал со скалодрома во время тренировки. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Произошло это 1 февраля около 20 часов в одном из спортивных комплексов в районе ОЦМ. Подросток упал с восьмиметровой высоты. В результате у школьника травмы грудной клетки, ушибы и переломы.

Следователи возбудили уголовное дело. Пока удалось выяснить, что 1 февраля до тренировки тренер проверил снаряжение школьника и узел страховочной системы. Взобравшись на скалодром, он закончил упражнение и начал спускаться. При спуске в результате нарушения узла страховочной веревки он упал.