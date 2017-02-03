Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

В пятницу, 3 февраля, в Ленинском районном суде города Кирова проходит очередное заседание по пересмотру дела о "Кировлесе".

Алексей Навальный ведет прямую трансляцию заседания на своей страничке в Twitter. Прокурор попросил у суда назначить Навальному 5 лет лишения свободы условно, а второму фигуранту дела - Петру Офицерову - 4 года лишения свободы условно.

Прокуратура требует условный срок — Alexey Navalny (@navalny) 3 февраля 2017 г.

Прокуратура: Навальному 5 лет, Офицерову 4 года. — Alexey Navalny (@navalny) 3 февраля 2017 г.

Напомним, что 1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний. Навальный на своем сайте написал, что считает такое решение суда незаконным, исполнять решение суда он не собирается. В субботу, то есть 4 февраля, он планирует быть в Санкт-Петербурге на открытии избирательного штаба. Подробности здесь.