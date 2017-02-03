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Главная Новости Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

Гособвинение требует приговорить Навального к пяти годам условно

03 февраля 2017, 16:08 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Wikimedia Commons
В Ленинском суде проходит очередное заседание

В пятницу, 3 февраля, в Ленинском районном суде города Кирова проходит очередное заседание по пересмотру дела о "Кировлесе".

Алексей Навальный ведет прямую трансляцию заседания на своей страничке в Twitter. Прокурор попросил у суда назначить Навальному 5 лет лишения свободы условно, а второму фигуранту дела - Петру Офицерову - 4 года лишения свободы условно. 

Напомним, что 1 февраля Ленинский районный суд избрал в отношении Алексея Навального и второго фигуранта дела по "Кировлесу" Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Алексей Навальный не имеет права покидать пределы четырехзвездочного отеля Hilton в Кирове до 10 февраля, этот запрет не касается судебных заседаний. Навальный на своем сайте написал, что считает такое решение суда незаконным, исполнять решение суда он не собирается. В субботу, то есть 4 февраля, он планирует быть в Санкт-Петербурге на открытии избирательного штаба. Подробности здесь.

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Комментарии 1

03 февраля 2017, 16:27 Горожанин
Для чего весь этот цирк? Ему условно. А Никите до сих пор обвинение не предъявлено. За что он страдает?
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