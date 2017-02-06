Зампред правительства Кировской области прокомментировал снос нолинской ЦРБ

Дмитрий Курдюмов объяснил ситуацию с ЦРБ в Нолинске. Исполняющий обязанности заместителя председателя областного правительства ответил на вопросы журналистов по этому поводу.

По словам Курдюмова, сейчас перед правительством стоит задача привести всю документацию по созданию в Нолинске хирургического корпуса в соответствии с законодательством. Региональное министерство госимущества подало иск на инвестора, который строил Нолинскую ЦРБ, в Арбитражный суд области с требованием разорвать договор аренды, вернуть земельный участок и демонтировать на его территории объекты недвижимого имущества.

Есть нарушение антимонопольного законодательства. Мы обратили внимание на предмет завышенной стоимости. Компания застройщик представила стоимость здания за 56 тысяч рублей за квадратный метр. В нашем экономическом обосновании квадратный метр здания стоит 30 тысяч за квадратный метр, что тоже немало. Сейчас мы достигаем законного пути приобретения этого здания. У нас нет сомнений, что корпус будет достроен, и он необходим.

Дмитрий Курдюмов о ситуации с нолинской ЦРБ

Сейчас предмет споров между властью и застройщиком цена. Следующее заседание арбитражного суда пройдет 13 февраля, до этого времени представители министерства госимущества должны встретиться с застройщиком и обсудить ситуацию. Что будет с корпусом больницы, станет известно после решения суда.