Строительство путепровода в Чистые Пруды в 2017 году возобновят

Строительство путепровода в Чистые Пруды в 2017 году возобновят06 февраля 2017, 15:17 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение:
Фото admkirov.ru
-
Между регионами России были распределены федеральные деньги на строительство особо важных объектов для социально-экономического развития страны. На продолжение строительства путепровода в Чистые Пруды Кировская область получила 684 миллиона рублей.
-
В конце января по распоряжению Правительства Российской Федерации, регионам выделены межбюджетные трансферты на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства. О сумме субсидий и плане работ по путепроводу в Чистые Пруды рассказал заместитель главы администрации Кирова Роман Морозов.
-
На продолжение строительства путепровода в микрорайоне Чистые Пруды («Путепровод с реконструкцией улицы Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове») в текущем году из федерального бюджета выделено 684 миллиона рублей. На эти средства планируется завершить работы по сносу объектов недвижимости, попадающих в пятно застройки, по перекладке коммунальных сетей, а также продолжить монтаж металлического пролетного строения, - пояснил Роман Александрович.
-
Напомним, что также в январе 2017 года Правительством РФ были распределены субсидии на текущую дорожную деятельность в регионах в 2017 году. Кировская область на эти цели получила 625 миллионов рублей.
-
-
Комментарии 0
Поделись комментариями