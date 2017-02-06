Строительство путепровода в Чистые Пруды в 2017 году возобновят

На продолжение строительства путепровода в микрорайоне Чистые Пруды («Путепровод с реконструкцией улицы Ивана Попова от ул. Щорса до ул. Чистопрудненской в г. Кирове») в текущем году из федерального бюджета выделено 684 миллиона рублей. На эти средства планируется завершить работы по сносу объектов недвижимости, попадающих в пятно застройки, по перекладке коммунальных сетей, а также продолжить монтаж металлического пролетного строения, - пояснил Роман Александрович.