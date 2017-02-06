Видео: в Кирове полицейские проверили сауну с проститутками

На днях кировские полицейские нагрянули в местную сауну с проверкой. Там, по информации одного источника, женщины занимались проституцией. Слухи подтвердились. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Полицейские задержали троих человек. Протоколы об административном правонарушении были составлены на 25-летнюю девушку по вызову, приехавшую на заработки из области. Ей грозит штраф от 2000 до 3000 рублей. Также к ответственности привлекут и тех, кто получал доход от этого: администратора сауны и водителя, который привез девушку туда.

На видеозаписи, которую предоставило УМВД России по Кировской области, видно, как полицейские заходят в сауну. Администратор сразу стала закрывать лицо и попросила, чтобы ее не снимали. На вопрос, что здесь происходит, она ответила: "Люди сидят, отдыхают".

В следующей комнате сидели двое парней и девушка.

Девушка чья? - спросили у молодых людей. Общая, - ответили они. Я на камеру разговаривать не буду, - сразу заявила девушка.

Позднее администратор сауны призналась, что сама пригласила девушку в сауну, но с какой целью, она не пояснила.

Как прошла проверка, вы можете узнать, посмотрев видео: