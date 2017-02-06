Видео: в Кирове полицейские проверили сауну с проститутками

Видео: в Кирове полицейские проверили сауну с проститутками06 февраля 2017, 16:37 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Полицейские задержали троих человек
На днях кировские полицейские нагрянули в местную сауну с проверкой. Там, по информации одного источника, женщины занимались проституцией. Слухи подтвердились. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
Полицейские задержали троих человек. Протоколы об административном
На видеозаписи, которую предоставило УМВД России по Кировской области, видно, как полицейские заходят в сауну. Администратор сразу стала закрывать лицо и попросила, чтобы ее не снимали. На вопрос, что здесь происходит, она ответила: "Люди сидят, отдыхают".
В следующей комнате сидели двое парней и девушка.
Девушка чья? - спросили у молодых людей.
Общая, - ответили они.
Я на камеру разговаривать не буду, - сразу заявила девушка.
Позднее администратор сауны призналась, что сама пригласила девушку в сауну, но с какой целью, она не пояснила.
Как прошла проверка, вы можете узнать, посмотрев видео:
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