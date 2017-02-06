В Коминтерне дети бегали по улице с топором

Жительница Коминтерна сняла видео с двумя мальчиками, которые бегали по улице с топором. Ролик появился в социальных сетях.

По словам автора видео, таким образом ребята решили себя развлечь. Они подбегали с топором к сугробам, скалывали ледышку и кидали ее в проезжающие машины.

Видео, конечно, не очень, но может что-то разглядите. Топором рубят ледышки и кидают в автобусы, грузовики, легковые машины. А потом решили на дорогу выложить. Видя проходящих мимо людей, прятались, а потом снова вылазили. Лучше б их куда-нибудь определили, раз не подлежат родительскому воспитанию, - рассказал очевидец.

Пользователи узнали этих ребят. Оказалось, это два брата, которые чуть не лишили зрения школьника в октябре прошлого года. Тогда мама ребят объяснила, что мальчики стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Периодически к ним приходит участковый и проверяет семью. Женщина признается, что ее дети неуправляемые.