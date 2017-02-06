Несколько кировчан отпразднуют 100-летие в феврале

Долгожителей поздравит Владимир Путин
Несколько кировчан отпразднуют 100-летие в феврале06 февраля 2017, 22:03 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Среди старейших именинников Кировской области в феврале четыре человека отпразднуют 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.
В ближайшее время все долгожители Кировской области, которые отмечают день рождения в феврале получат поздравления от главы государства Владимира Путина. Сколько человек в нашей области готовятся отмечать почетный юбилей, смотрите в инфографике.
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