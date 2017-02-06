Несколько кировчан отпразднуют 100-летие в феврале

Среди старейших именинников Кировской области в феврале четыре человека отпразднуют 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.

В ближайшее время все долгожители Кировской области, которые отмечают день рождения в феврале получат поздравления от главы государства Владимира Путина. Сколько человек в нашей области готовятся отмечать почетный юбилей, смотрите в инфографике.