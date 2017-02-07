Двоих пропавших школьников из Чепецка нашли

Двоих пропавших школьников из Чепецка нашли07 февраля 2017, 10:48 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
"Лиза Алерт"
Подростков разыскивали почти сутки
Появилась новая информация о двоих подростках, которые пропали 6 февраля. Об этом нам рассказал источник, близкий к ситуации.
Оказалось, что парни сбежали из школы-интерната. Одного из подростков, вероятно, подговорили на побег.
Там просто один мальчишка (ему 12 лет), у него обстоятельства сложные в жизни. Он никогда не сбегал. Его старшие ребята подговорили сбежать. Они уже в этом смысле бывалые, - сообщили нам.
Школьников уже нашли. Как сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", с ними все хорошо, они живы и здоровы.
Напомним, что подростки сбежали из интерната 6 февраля. Их искали почти сутки. Информация о том, где нашли парней, сейчас уточняется.
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