Двоих пропавших школьников из Чепецка нашли

Появилась новая информация о двоих подростках, которые пропали 6 февраля. Об этом нам рассказал источник, близкий к ситуации.

Оказалось, что парни сбежали из школы-интерната. Одного из подростков, вероятно, подговорили на побег.

Там просто один мальчишка (ему 12 лет), у него обстоятельства сложные в жизни. Он никогда не сбегал. Его старшие ребята подговорили сбежать. Они уже в этом смысле бывалые, - сообщили нам.

Школьников уже нашли. Как сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", с ними все хорошо, они живы и здоровы.

Напомним, что подростки сбежали из интерната 6 февраля. Их искали почти сутки. Информация о том, где нашли парней, сейчас уточняется.