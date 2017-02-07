В Кирове убили бешеную лису, которая накинулась на собаку

В Кирове убили бешеную лису, которая накинулась на собаку07 февраля 2017, 16:10 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Википедия
В слободе пройдет бесплатная вакцинация домашних животных
В слободе Симановской (Коминтерн) во двор дома забежала лисица и стала бросаться на собаку. Хозяин убил лису. Произошло это 2 февраля. На следующий день были готовы результаты лабораторных исследований. Выяснилось, что лиса болела бешенством. Об этом рассказали в горадминстрации.
6 февраля в горадминистрации прошло по этому поводу совещание. В слободе Симановской 11 февраля с 9 до 15 часов пройдет вакцинация домашних животных. Вакцинация будет проводиться на улицах Симоновская, Малая Симоновская, Зеленая Долина.
Также прививки против бешенства можно бесплатно поставить домашним животным в ветеринарных клиниках:
- Сельскохозяйственный проезд, 6, кабинет № 2 и 9;
- улица Орловская, 26;
- Нововятский район, улица Пушкина, 32а.
Специалисты рекомендуют кировчанам:
- если у вас есть животные, то необходимо поставить им прививку против бешенства;
- если вас на улице укусило животное, то обратитесь за помощью к врачам;
- не подходите к диким или безнадзорным животным, не пытайтесь их поймать;
- если вы считаете, что ваше животное заболело бешенством (агрессивность, неадекватное поведение, обильное слюноотделение), то сообщите об этом в Кировскую областную станцию по борьбе с болезнями животных по телефону: 62-57-55, 53-82-63 или 51-19-79.
Комментарии 0
Поделись комментариями