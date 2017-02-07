В Кирове убили бешеную лису, которая накинулась на собаку

В слободе Симановской (Коминтерн) во двор дома забежала лисица и стала бросаться на собаку. Хозяин убил лису. Произошло это 2 февраля. На следующий день были готовы результаты лабораторных исследований. Выяснилось, что лиса болела бешенством. Об этом рассказали в горадминстрации.

6 февраля в горадминистрации прошло по этому поводу совещание. В слободе Симановской 11 февраля с 9 до 15 часов пройдет вакцинация домашних животных. Вакцинация будет проводиться на улицах Симоновская, Малая Симоновская, Зеленая Долина.

Также прививки против бешенства можно бесплатно поставить домашним животным в ветеринарных клиниках:

Сельскохозяйственный проезд, 6, кабинет № 2 и 9;

улица Орловская, 26;

Нововятский район, улица Пушкина, 32а.

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