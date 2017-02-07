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Главная Новости 70-летняя старушка из Кирова 3 года живет в сарае с козами

70-летняя старушка из Кирова 3 года живет в сарае с козами

07 февраля 2017, 21:00 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Обухова
Женщина отказывается ехать в дом престарелых

В Чистых прудах 70-летняя старушка живет в небольшом сарае с пятью козами. Об этом нашей редакции сообщила читательница Ольга Серебрякова.

Ольга живет по соседству с пенсионеркой Ниной Павловной. Как говорит девушка, бабушка редко выходит из своего сарая - только чтобы набрать сена для коз или взять с соседней стройки утеплитель. 

Бабушку заметили, когда она ходила по домам и просила хлеба. Она объясняла, что раньше дочери привозили ей поесть, но сейчас совсем забыли про мать. Они не зовут ее жить к себе, ведь за старушкой нужно ухаживать и постоянно следить. Вот и выживает кое-как бабушка в сарае с пятью козами. Вместе с ними спит и ест, - рассказывает Ольга Серебрякова.

Приехав к пенсионерке, мы около 20 минут стояли у небольшого сарайчика, стучали в дверь и звали женщину. Она открыла дверь, лишь увидев в небольшое окошко знакомое лицо - соседку Ольгу. До входной двери пожилая женщина тоже добралась с трудом. Чтобы открыть дверь, ей буквально нужно было проползти через горы хлама и ветоши.

Я давно уже в сарае живу. Раньше в Коминтерне жила. Дочь нарожала четверых. Квартиру у меня обменяли, а меня никуда не заселили. На меня даже комнату записали. Я до сих пор в этой комнате прописана, а не жила там никогда, - говорит Нина Павловна Салангина.

Пожилая женщина отдала все свои документы и карту, на которую приходит пенсия, дочери. Известно, что у бабушки есть инвалидность. Медики обнаружили, что у женщины стремительно разрушаются кости, но родные все равно не забирают ее домой.

Дочь сказала: "Живи в саду, тебе все равно недолго осталось". А я им говорю, что мне хоть два месяца, хоть два дня, но где-то жить надо. Они меня, немоготную, оставили на улице. Хотят со мной разделаться.

Родные очень редко приезжают к бабушке, привозят немного еды. В дом престарелых женщина ехать отказывается. Говорит, что за ней там никто не будет ухаживать и что ее также выкинут на улицу. На детей старушка не обижается, она смирилась со своей судьбой. Мы попросили у Нины Павловны номера телефонов ее дочерей, оба номера оказались недоступны.

Юрист Ярослав Михайлов объяснил, что взрослых детей могут принудить заботиться о родителях.

Разрешить ситуацию могут назначенные законом алименты на содержание родителей. При назначении отчислений на алименты родителям от детей размер их достатка, конечно, будет определяющим, но затруднительное материальное положение не является поводом для отказа в назначении выплат, - объяснил правозащитник.

Материалы о бабушке наша редакция отправила в министерство соцразвития Кировской области. Специалисты обещали разобраться в ситуации. Мы будем следить за развитием этой истории.

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Комментарии 3

07 февраля 2017, 21:18 Гостья
Вот вам и стакан воды.
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07 февраля 2017, 21:18 Горожанин
Помогите бабушке заблокировать,а потом получить новую банковскую карту и забрать свои документы у этих тварей,которых надо было в детстве подушкой накрыть.А в последствии нужно комнату отвоевывать и алименты.
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07 февраля 2017, 21:27 Елизавета
Пусть бабушка хоть сколько-нибудь успеет пожить в человеческих условиях, очень надеюсь, что дело доведут до конца.
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