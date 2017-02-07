В Кирове 15 школ закрыли на карантин

В пятнадцати школах Кирова на неделю приостановлен учебный процесс. Об этом рассказали в горадминистрации.

Руководителям школ №1, 2, 9, 10, ЛИнТех №28, 30, 32, 42, 52, 53, 57, 65, 68, 69, 73 рекомендовано приостановить занятия с 8 по 15 февраля включительно. Связано это с тем, что большое количество учеников сейчас находятся на больничном.

Во всех учреждениях образования, спорта и культуры запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.