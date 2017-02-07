В областном минздраве уточнили, когда в Киров приедет Вероника Скворцова

В областном минздраве уточнили, когда в Киров приедет Вероника Скворцова07 февраля 2017, 16:48 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Программа визита пока находится на стадии согласования
В министерстве здравоохранения Кировской области рассказали, когда Вероника Скворцова приедет в Киров.
Некоторые СМИ писали, что визит министра здравоохранения РФ в Киров ожидается на следующей неделе. Однако стало известно, что Вероника Скворцова приедет в наш город в пятницу, 10 февраля. Программа визита чиновницы пока находится на стадии согласования. Поэтому какие именно предприятия посетит министр здравоохранения, станет известно, скорее всего, завтра.
Напомним, что о приезде министра здравоохранения стали говорить еще в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что рабочий визит Вероники Скворцовой запланирован на начало декабря 2016 года. В планах - встреча с Игорем Васильевым и обсуждение важных вопросов, касающихся здравоохранения.
Последний раз министр здравоохранения приезжала в Киров в 2014 году. Тогда она посетила предприятие "Нанолек" и Food Zavod.
Комментарии 3
Это вам не новые больницы сносить.
Неврология---пошли нафиг....
-Хирург-13 февраля
Окулист 13 февраля.
Удивительно,все специалисты-ожидание неделя.Обычно две три.
Скворцова это узнает? Фантастика
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