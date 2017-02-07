В областном минздраве уточнили, когда в Киров приедет Вероника Скворцова

В министерстве здравоохранения Кировской области рассказали, когда Вероника Скворцова приедет в Киров.

Некоторые СМИ писали, что визит министра здравоохранения РФ в Киров ожидается на следующей неделе. Однако стало известно, что Вероника Скворцова приедет в наш город в пятницу, 10 февраля. Программа визита чиновницы пока находится на стадии согласования. Поэтому какие именно предприятия посетит министр здравоохранения, станет известно, скорее всего, завтра.

Напомним, что о приезде министра здравоохранения стали говорить еще в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что рабочий визит Вероники Скворцовой запланирован на начало декабря 2016 года. В планах - встреча с Игорем Васильевым и обсуждение важных вопросов, касающихся здравоохранения.

Последний раз министр здравоохранения приезжала в Киров в 2014 году. Тогда она посетила предприятие "Нанолек" и Food Zavod.