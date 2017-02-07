Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Лица города Тесты Проверить штрафы
Подарки для любимых Доступно про авто Новостройки города Рейтинги 2016 года Активный зимний отдых Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе Строительство и ремонт LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В областном минздраве уточнили, когда в Киров приедет Вероника Скворцова

В областном минздраве уточнили, когда в Киров приедет Вероника Скворцова

07 февраля 2017, 16:48 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Программа визита пока находится на стадии согласования

В министерстве здравоохранения Кировской области рассказали, когда Вероника Скворцова приедет в Киров. 

Некоторые СМИ писали, что визит министра здравоохранения РФ в Киров ожидается на следующей неделе. Однако стало известно, что Вероника Скворцова приедет в наш город в пятницу, 10 февраля. Программа визита чиновницы пока находится на стадии согласования. Поэтому какие именно предприятия посетит министр здравоохранения, станет известно, скорее всего, завтра. 

Напомним, что о приезде министра здравоохранения стали говорить еще в ноябре 2016 года. Тогда сообщалось, что рабочий визит Вероники Скворцовой запланирован на начало декабря 2016 года. В планах - встреча с Игорем Васильевым и обсуждение важных вопросов, касающихся здравоохранения. 

Последний раз министр здравоохранения приезжала в Киров в 2014 году. Тогда она посетила предприятие "Нанолек" и Food Zavod.

Читайте также: 

В селе Красное иномарка столкнулась с автобусом: водитель погиб на месте

В Коминтерне дети бегали по улице с топором 

Комментарии 3

07 февраля 2017, 17:29 Кировчанка
Задрали с этими проверками,министрами в поликлинику пришла чтоб карточку взять, надо талон в регистратуру взять
Ответить
07 февраля 2017, 18:13 Акын
Пусть платок оденет и пойдёт в любую поликлинику под видом бабки и в очереди посидит там неделю. Много нового узнает о себе и жизни.
Это вам не новые больницы сносить.
Ответить
07 февраля 2017, 18:17 Горожанин
Оричи запись к терапевту только на 14 февраля-два талона
Неврология---пошли нафиг....
-Хирург-13 февраля
Окулист 13 февраля.
Удивительно,все специалисты-ожидание неделя.Обычно две три.
Скворцова это узнает? Фантастика
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

МЧС предупреждает кировчан о продолжительных морозах Посмотреть все

Редакция рекомендует

07 февраля 2017, 17:59
Кировчанка: «Умирающую от рака сестру оставила без квартиры и машины ее подруга» Читать
04 февраля 2017, 16:40
Анита Цой посвятила песню кировчанину: зал аплодировал стоя, некоторые плакали Читать
03 февраля 2017, 20:01
Анатолий Вассерман кировчанам: "Не смотрите фильмы Федора Бондарчука" Читать
Посмотреть все

Полезно знать

06 февраля 2017, 16:54 Уютная, теплая, своя – студия от 669 тысяч рублей!
02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
03 февраля 2017, 17:44 Любовный гороскоп: какие у вас перспективы в 2017 году?

Новости России и мира

06 февраля 2017, 11:37
Известно, сколько дней россияне будут отдыхать в февральские праздники
05 февраля 2017, 15:05
С середины апреля тариф системы "Платон" вырастет почти в два раза
02 февраля 2017, 16:28
Президент уволил 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета
01 февраля 2017, 14:44
Центробанк утвердил дизайн банкнот в 200 и 2000 рублей
29 января 2017, 14:09
События в стране: очевидцы сняли на камеру неопознанный светящийся шар в небе
Посмотреть все

Афиша

06 февраля 2017, 13:06
В Кирове появится будка для поцелуев
04 февраля 2017, 15:00
7 удивительных фактов о выступлении Аниты Цой в Кирове
04 февраля 2017, 14:15
Нескучный weekend: чемпионат по танцам и концерт Богдана Кияшко
Посмотреть все

Полезно знать

06 февраля 2017, 16:54 Уютная, теплая, своя – студия от 669 тысяч рублей!
02 февраля 2017, 14:47 "Вятский" квас дзюдо в Слободском спас!
03 февраля 2017, 17:44 Любовный гороскоп: какие у вас перспективы в 2017 году?

#ЛицаГорода

10 18
Я люблю свою работу: 10 фото кировчан из Instagram
10 0
Как прошли выходные в Кирове: 10 фото из Instagram
24 7
"Город в лицах": кировчане на "Уроках русского и литературы"
12 14
День студента: 12 фото кировских студентов из Instagram
24 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
23 11
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
11 3
Подборка из Instagram: 11 фото, сделанных на кировском вокзале
Смотреть все Всего альбомов: 37
Проект "Доброе сердце" Спецпроекты Новости Новостная лента Происшествия Интервью Авто Новости Тест-драйв ДТП Компании Форум Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru