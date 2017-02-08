В больнице умер пострадавший при взрыве газа на чепецком предприятии

В кировской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве газа на чепецком предприятии. Об этом нам сообщил источник, близкий к ситуации.

Известно, что 41-летний мужчина работал на этом предприятии сварщиком. 8 февраля 2017 года в 4 часа утра он скончался.

Информацию о гибели мужчины подтвердили и в министерстве здравоохранения Кировской области.

Мужчина умер в кировском центре травматологии, все это время он находился в реанимации, - рассказали в пресс-службе.

Второй пострадавший при взрыве до сих пор находится в реанимации в кировской травмбольнице, его состояние оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в ЦРБ и МСЧ в Кирово-Чепецке. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, что 26 января на предприятии Кирово-Чепецка взорвался газ. Взрыв произошел на производственной территории "Полиспена", которая занимается производством утеплителя. Пострадали несколько работников предприятия. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в кировскую травмбольницу.