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В больнице умер пострадавший при взрыве газа на чепецком предприятии

08 февраля 2017, 09:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
фото kirov.sledcom.ru
41-летний мужчина работал на этом предприятии сварщиком

В кировской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве газа на чепецком предприятии. Об этом нам сообщил источник, близкий к ситуации. 

Известно, что 41-летний мужчина работал на этом предприятии сварщиком. 8 февраля 2017 года в 4 часа утра он скончался. 

Информацию о гибели мужчины подтвердили и в министерстве здравоохранения Кировской области. 

Мужчина умер в кировском центре травматологии, все это время он находился в реанимации, - рассказали в пресс-службе. 

Второй пострадавший при взрыве до сих пор находится в реанимации в кировской травмбольнице, его состояние оценивается как тяжелое. Еще двое пострадавших находятся в ЦРБ и МСЧ в Кирово-Чепецке. Их состояние оценивается как удовлетворительное.  

Напомним, что 26 января на предприятии Кирово-Чепецка взорвался газ. Взрыв произошел на производственной территории "Полиспена", которая занимается производством утеплителя. Пострадали несколько работников предприятия. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в кировскую травмбольницу.

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