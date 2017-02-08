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Главная Новости В Кировской области женщине выдали кредит под 2 379 процентов годовых

В Кировской области женщине выдали кредит под 2 379 процентов годовых

08 февраля 2017, 15:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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После того, как прокуратура провела проверку, процентная ставка была снижена

В Омутнинске организация выдала женщине кредит под 2 379 процентов годовых. Об этом рассказали в прокуратуре Кировской области.

Дело в том, что в середине 2016 года женщина оформила в офисе микрофинансовой организации кредит под 292 процента годовых на 20 дней. Через несколько дней между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата долга и увеличении процентов по займу - до 2379 процентов годовых.

По результатам проверки выяснилось, что представителем микрофинансовой организации были нарушены требования законодательства о микрофинансовой деятельности. В результате процентная ставка по кредиту заявительницы была снижена, а сотрудника, допустившего это нарушение, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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