Пираты захватили в Нигерии судно: среди заложников есть кировчанин

В территориальных водах Нигерии пираты захватили в заложники семерых российских моряков и одного украинского моряка. Об этом сообщает life.ru.

Пираты напали на немецкое судно BBC Caribbean, на борту которого были российские и украинские моряки. Сейчас моряки находятся в плену у преступников.

Среди заложников есть и кировчанин - 35-летний Михаил Соловьев. Список моряков, взятых в заложники: