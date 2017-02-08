Пираты захватили в Нигерии судно: среди заложников есть кировчанин

Сейчас моряки находятся в плену у преступников
Пираты захватили в Нигерии судно: среди заложников есть кировчанин08 февраля 2017, 12:36 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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В территориальных водах Нигерии пираты захватили в заложники семерых российских моряков и одного украинского моряка. Об этом сообщает life.ru.
Пираты напали на немецкое судно BBC Caribbean, на борту которого были российские и украинские моряки. Сейчас моряки находятся в плену у преступников.
Среди заложников есть и кировчанин - 35-летний Михаил Соловьев. Список моряков, взятых в заложники:
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