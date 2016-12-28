Опубликована расшифровка разговоров пилотов за минуту до крушения Ту-154

Опубликована расшифровка разговоров пилотов за минуту до крушения Ту-15428 декабря 2016, 21:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Перед тем, как запись оборвалась, прозвучал резкий сигнал
Стало известно, что перед гибелью сказал командир экипажа Ту-154. life.ru опубликовал расшифровку аудиозаписи с одного из бортовых самописцев.
Пленка, фиксирующая переговоры экипажа и разговоры внутри кабины, не была повреждена. Благодаря ей удалось узнать, что говорили пилоты перед падением самолета в Черное море.
— Ух, е-мое!
(Звучит резкий сигнал.)
— Закрылки, ****, че за *****!
— Высотометр!
— Нам… (Неразборчиво.)
(Звучит сигнал об опасном сближении с землей.)
— (Неразборчиво.)
— Командир, мы падаем!
КОНЕЦ ЗАПИСИ
Затем прозвучал резкий сигнал и запись была прервана.
По мнению эксперта, слова которого приводит СМИ, у экипажа во время набора высоты возникли какие-то проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Возможно, это была ошибка пилотов при управлении механизацией. В чем именно заключалась проблема, пока точно сказать нельзя.
Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря рано утром над Черным морем. Через две минуты после взлета, не успев набрать высоту, самолет пропал с экранов радаров. Никаких сигналов тревоги экипаж не подавал. На борту находились 92 человека - члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля Александрова и журналисты. Все они погибли.
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