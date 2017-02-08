Кировчане собирают помощь бабушке, которая живет в сарае с козами

Новость о бабушке Нине Павловне, которая уже несколько лет живет в сарае с козами, шокировала сотни кировчан. Неравнодушные люди готовят гуманитарную помощь для пожилой женщины. Об этом сообщила жительница нашего города Елена.

Несколько кировчан откликнулись, самостоятельно проявили инициативу и решили приехать к бабушке и привезти продукты. В среду, 8 февраля, к Нине Павловне должны послать целую машину с продовольствием.

Мы организуем машину с доставкой продуктов питания, теплой одежды. Может, получится хотя бы создать небольшие жилищные условия в сарае, в это слабо верится, надо разбираться на месте. Я лично знакома с бабушкой и свожу ее к врачам, - рассказала нашему порталу Елена.

По неофициально информации, к пожилой женщине уже ездили представители социальной службы. Женщина отказалась ехать в дом престарелых. Более того, чиновники разыскали одну из дочерей и назначили ей встречу.

Мы познакомились с Ниной Павловной, когда ей понадобилась помощь. Дочерей не знаю, по ее рассказам, они суровые женщины. Могли поднять на нее руку, а их мужья вообще расправиться с ней хотели. У нее были переломы, - объясняет Елена.

Напомним, бабушка раньше жила в Коминтерне, но дети обменяли ее квартиру и отправили ее доживать свой век в сарае. Приезжают к ней они редко, забирать к себе не хотят, потому что о пожилом человеке тяжело заботиться.