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Главная Новости Кировчане собирают помощь бабушке, которая живет в сарае с козами

Кировчане собирают помощь бабушке, которая живет в сарае с козами

08 февраля 2017, 17:09 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Андрея Обухова
Нину Павловну готовы отвезти к врачам

Новость о бабушке Нине Павловне, которая уже несколько лет живет в сарае с козами, шокировала сотни кировчан. Неравнодушные люди готовят гуманитарную помощь для пожилой женщины. Об этом сообщила жительница нашего города Елена.

Несколько кировчан откликнулись, самостоятельно проявили инициативу и решили приехать к бабушке и привезти продукты. В среду, 8 февраля, к Нине Павловне должны послать целую машину с продовольствием. 

Мы организуем машину с доставкой продуктов питания, теплой одежды. Может, получится хотя бы создать небольшие жилищные условия в сарае, в это слабо верится, надо разбираться на месте. Я лично знакома с бабушкой и свожу ее к врачам, - рассказала нашему порталу Елена.

По неофициально информации, к пожилой женщине уже ездили представители социальной службы. Женщина отказалась ехать в дом престарелых. Более того, чиновники разыскали одну из дочерей и назначили ей встречу. 

Мы познакомились с Ниной Павловной, когда ей понадобилась помощь. Дочерей не знаю, по ее рассказам, они суровые женщины. Могли поднять на нее руку, а их мужья вообще расправиться с ней хотели. У нее были переломы, - объясняет Елена.

Напомним, бабушка раньше жила в Коминтерне, но дети обменяли ее квартиру и отправили ее доживать свой век в сарае. Приезжают к ней они редко, забирать к себе не хотят, потому что о пожилом человеке тяжело заботиться.

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Комментарии 1

08 февраля 2017, 17:21 Горожанин
Так называемые "дети",приедут к матери сразу после поступления ей машины с гумпомощью.Причину приезда,думаю, пояснять не надо.Она очевидна
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