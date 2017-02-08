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Кировский подросток вырезал на ноге символ "группы смерти"

08 февраля 2017, 18:23 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 16+
архив progorod, фото vk.com
Родители были шокированы, увидев на ноге дочери изображение кита, вырезанное лезвием

Подросток из Кирова лезвием вырезал на ноге символ "группы смерти". Фото в социальные сети анонимно выложили родители девочки.

Уже не первый день в социальных сетях обсуждают так называемые "группы смерти". В подобных сообществах подписчики обсуждают идеи о том, как свести счеты с жизнью. Кроме этого, среди родителей в интернете распространили информацию о детских "забавах", связанных с риском для жизни.

Несмотря на эти сообщения, многие отнеслись к ним несерьезно. Чтобы подтвердить реальную угрозу подобных пабликов, родители одной из кировских школьниц решили поделиться свои личным примером.

Судя по комментариям в соцсетях, никто не верит, что такие группы действительно есть, а это все серьезно. Моя дочь - подросток, она вырезала лезвием на ноге рыбу с цифрами. Для меня это было дикостью. Она хорошо учится и занята дополнительно 4-5 раз в неделю. Вроде бы дурость у нее сейчас прошла, никаких вразумительных объяснений мы с мужем от нее не добились. Берегите своих детей, - рассказала на условиях анонимности кировчанка.

CМИ Кировской области не известны случаи, когда подростки сводили счеты с жизнью из-за воздействия на них групп из соцсетей, однако в России такие происшествия случались.

По сообщению федеральных изданий, Филипп Будейкин, известный в Сети как Филипп Лис - руководитель "групп смерти" в социальных сетях, сейчас находится в следственном изоляторе в Санкт-Петербурге. 21-летнего молодого человека обвиняют в доведении до самоубийства 15 подростков.

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