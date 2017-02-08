В суде Алексею Навальному вынесли приговор по делу "Кировлеса"

8 февраля был заключительным днем по пересмотру дела "Кировлеса". Ленинский районный суд города Кирова вынес двум фигурантам дела Алексею Навальному и Петру Офицерову приговор. Прямую трансляцию вынесения приговора прямо из зала суда вел Алексей Навальный на своей страничке в Twitter.

На заседании присутствовали жена Алексея Навального и дочь Петра Офицерова. Алексей отметил, что сегодня зачитали старый приговор.

Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3 — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой. Вот мы с Давыдовой сверяем со старым текстом pic.twitter.com/mFvEGDXPdN — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Судья зачитал показания свидетелей, и они тоже дословно были взяты из прежнего приговора:

Смешно: начали зачитывать показания свидетелей, и они тоже дословно взяты из прежнего приговора. Хотя в этот раз свидетели говорили другое. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Вообще-то такое – неуважение к суду, но я не удержался. Тут скучно – просто читают старый приговор pic.twitter.com/GCZaCMZAv0 — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Сейчас 40-я страница, а всего их 77. Удобно иметь приговор под рукой. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

И в результате суд оставил прежний приговор без изменения:

Суд снова признал, что похищены 16 млн рублей. Напоминаю, что Офицеров купил лес на 14,5 млн и продал его за 16 млн. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Квалификация: ст. 160. Как и в первом приговоре. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

5 лет условно. Предыдущее решение облсуда переписано дословно. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

После вынесения приговора Алексей сказал, что участвует в избирательной кампании.

Этот приговор мы не признаем, он будет отменен, в соответствии с Конституцией у меня есть право участвовать в выборах, и я буду делать это, - сказал он.

Также Алексей Навальный подписал документ о том, что хочет обжаловать приговор.