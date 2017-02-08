В суде Алексею Навальному вынесли приговор по делу "Кировлеса"08 февраля 2017, 16:30 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Алексей отметил, что сегодня просто зачитали старый приговор
8 февраля был заключительным днем по пересмотру дела "Кировлеса". Ленинский районный суд города Кирова вынес двум фигурантам дела Алексею Навальному и Петру Офицерову приговор. Прямую трансляцию вынесения приговора прямо из зала суда вел Алексей Навальный на своей страничке в Twitter.
На заседании присутствовали жена Алексея Навального и дочь Петра Офицерова. Алексей отметил, что сегодня зачитали старый приговор.
Пока дословно зачитывает прежний приговор pic.twitter.com/nDe7jmRKy3— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
То есть не примерно, как старый приговор, а дословно и до запятой. Вот мы с Давыдовой сверяем со старым текстом pic.twitter.com/mFvEGDXPdN— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
Судья зачитал показания свидетелей, и они тоже дословно были взяты из прежнего приговора:
Смешно: начали зачитывать показания свидетелей, и они тоже дословно взяты из прежнего приговора. Хотя в этот раз свидетели говорили другое.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
Вообще-то такое – неуважение к суду, но я не удержался. Тут скучно – просто читают старый приговор pic.twitter.com/GCZaCMZAv0— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
Сейчас 40-я страница, а всего их 77. Удобно иметь приговор под рукой.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
И в результате суд оставил прежний приговор без изменения:
Суд снова признал, что похищены 16 млн рублей. Напоминаю, что Офицеров купил лес на 14,5 млн и продал его за 16 млн.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
Квалификация: ст. 160. Как и в первом приговоре.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
5 лет условно. Предыдущее решение облсуда переписано дословно.— Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.
После вынесения приговора Алексей сказал, что участвует в избирательной кампании.
Этот приговор мы не признаем, он будет отменен, в соответствии с Конституцией у меня есть право участвовать в выборах, и я буду делать это, - сказал он.
Также Алексей Навальный подписал документ о том, что хочет обжаловать приговор.
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