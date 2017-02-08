В Кирове на базе Северной больницы открыли перинатальный центр

8 февраля прошло открытие городского перинатального центра. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев торжественно перерезал красную ленточку.

После официального открытия центра Васильев выдал главному врачу больницы Андрею Андронову сертификат на приобретение аппарата ИВЛ для новорожденных и наркозного аппарата. Также глава региона осмотрел помещения перинатального центра, отметив что за 3,5 миллиона рублей провели очень хороший, качественный ремонт.