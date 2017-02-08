В Кирове на базе Северной больницы открыли перинатальный центр

В Кирове на базе Северной больницы открыли перинатальный центр08 февраля 2017, 19:42 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Учреждение лично открывал врио губернатора Игорь Васильев
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8 февраля прошло открытие городского перинатального центра. Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев торжественно перерезал красную ленточку.
После официального открытия центра Васильев выдал главному врачу больницы Андрею Андронову сертификат на приобретение аппарата ИВЛ для новорожденных и наркозного аппарата. Также глава региона осмотрел помещения перинатального центра, отметив что за 3,5 миллиона рублей провели очень хороший, качественный ремонт.
Игорь Васильев поздравил одну из семей с рождением дочки: подарил маме ребенка цветы и плюшевого медвежонка для малышки. Мама новорожденной девочки рассказала, что условия в перинатальном центре комфортные, сотрудники доброжелательные.
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Отметим, что в открывшемся городском перинатальном центре в круглосуточном стационаре имеется 500 коек по 8 профилям. Всего в центре трудятся 30 врачей и 50 человек среднего медицинского персонала.
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