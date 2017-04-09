Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков

Госдума ужесточила наказание для буйных болельщиков перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Соответствующий закон был принят в третьем чтении. Об этом сообщает ria.ru.

Тем, кто нарушил запрет на посещение соревнований, придется заплатить штраф не в 20 - 25 тысяч рублей, как это было раньше, а в 40-50 тысяч рублей. При этом сохраняется альтернативная мера — административный арест до 15 суток.

Те, кто грубо нарушил правила поведения во время матча (создал ситуацию, опасную для жизни и здоровья других людей, или из-за действий этого человека приостановили или прекратили матч), будут платить штраф до 20 тысяч рублей или им грозит административный арест до 15 суток с запретом посещать соревнования на срок до 7 лет.

Для иностранцев нарушение правил поведения во время матча грозит штрафом в 20 тысяч рублей с последующим выдворением из страны или административным арестом до 15 суток тоже с последующим выдворением из страны.

Напомним, что ЧМ по футболу - 2018 пройдет в следующих городах России: Нижний Новгород, Калининград, Самара, Саранск, Екатеринбург, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону.