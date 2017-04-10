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Близкие рассказали, что могло случиться с пропавшей кировчанкой в Москве

10 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото vk.com/id5505939
Молодой человек пропавшей Елены рассказал, что могло произойти

Пропавшая в Москве 29-летняя Елена Лейниеце оказалась уроженкой города Малмыжа. О характере девушки рассказали ее близкие.

С 18 марта Елену ищут полиция и волонтеры. Известно, что девушка вышла из клуба в Москве, села в такси и пропала.

На странице Елены в соцсетях указано, что в 2010 году она окончила  Казанский государственный медицинский университет.

На официальном сайте школы № 2 города Малмыжа Елена значится в списке золотых медалистов. Из учебного заведения она выпустилась в 2004 году. В Кировской области живет ее мама.

Знаю, что росла она без отца. У Лены очень покладистый характер, она - альтруист, но есть манера иногда абстрагироваться от общества и что-то делать в одиночку. Но это не может быть причиной ее пропажи. Во всех смыслах она очень ранимый человек. Конфликта не исключаю, так как она очень жестко относится к домогательствам мужчин к женщинам. Со мной делится информацией следствие, но я не могу об этом говорить, - рассказал молодой человек Елены Юрий.

Напомним, Елена исчезла 18 марта. Последний раз ее видели возле клуба в Москве, она садилась в такси. Позже оперативники нашли таксиста, который объяснил, что его машиной в тот вечер управлял сын. В автомобиле обнаружили следы, похожие на кровь. У мамы пропавшей девушки взяли кровь для ДНК-экспертизы, чтобы сравнить ее с той кровью, которую обнаружили в машине. Результаты пока неизвестны. Проверка продолжается.

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