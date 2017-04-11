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Главная Новости Ко Дню города в Кирове еще один дом распишут под дымку

Ко Дню города в Кирове еще один дом распишут под дымку

11 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Алексея Обжерина
Сейчас клуб маркетологов на стадии переговоров с заказчиком

Летом в Кирове появится еще один дом, расписанный дымковским узором. Об этом редакции рассказал руководитель «Клуба маркетологов» Алексей Обжерин.

Клуб маркетологов на стадии переговоров с заказчиком. Известно, что рисунок появится не на жилом доме, а на объекте коммерческой недвижимости.

Планируется несколько объектов этим летом. Однако до подписания документов мы не раскрываем информацию. Если все сложится хорошо, то ко Дню города будет как минимум одно новое здание. Пока идут переговоры. Орнаменты, конечно, будут отличаться. Они как отпечатки пальцев, все разные, пусть даже если некоторым людям они кажутся одинаковыми, - рассказал Алексей Обжерин.

Кстати, в прошлом году появилась информация о том, что "Клуб маркетологов" решил раскрасить под дымку опоры старого моста над Вяткой. По словам Алексея Обжерина, проект находится в процессе работы.

Ранее «Клуб маркетологов» инициировал раскрашивание ряда домов на Комсомольской площади в стиле вятского народного промысла, а также стелы на въезде в город со стороны аэропорта. 

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Комментарии 11

5 часов назад красота
Шестеренки разноцветные -за наши деньги с распилом бабла
Ответить
4 часа назад 999
позор, оплодотворенный Киров, а не дымка
Ответить
4 часа назад Саша Шишкин
Я поддерживаю, красиво очень, дымка это визитная карточка нашего города
Ответить
4 часа назад Горожанин
Саша Шишкин
Я поддерживаю, красиво очень, дымка это визитная карточка нашего города
Раскрась себе лицо под дымку.
Ответить
4 часа назад пардон
Саша Шишкин
Я поддерживаю, красиво очень, дымка это визитная карточка нашего города
А где Дымка?
где ты ее видишь?
кружки разноцветные?
не видишь -бюджет чиновники осваивают
Ответить
3 часа назад Саша Шишкин
Горожанин
Раскрась себе лицо под дымку.
Ты я смотрю сторонник нынешнего врио губернатора, он говорил что дымка и квас уйдут в прошлое, дымкой гордиться надо, больше нечем на сегодняшний момент, красиво стало, на серые коробки и грязь смотреть не надоело еще?
Ответить
3 часа назад Горожанин
Саша Шишкин
Я поддерживаю, красиво очень, дымка это визитная карточка нашего города
Визитная карточка Кирова несусветная грязь, разбитые дороги и жуткая вонь на Юго-западе.
Ответить
3 часа назад Горожанин
пардон
А где Дымка?
где ты ее видишь?
кружки разноцветные?
не видишь -бюджет чиновники осваивают
У льготников отобрали необходимое, теперь расходуют на не нужное. Сытый голодного не поймет.
Ответить
час назад Горожанин
красота
Шестеренки разноцветные -за наши деньги с распилом бабла
Точно за наши деньги,крыса?
Ответить
час назад Горожанин
Как вы достали все со своим нытьем. Сначала на себя посмотрите чо вы сделали полезного для города? так ведь живете по принципу мне ничего хорошего не сделали и я не буду и против всех начинаний буду. Вот снег стаял и горы мусора кто их навалил Васильев, белых, Путин? Сами все засрали и только после.
Ответить
час назад Горожанин
Горожанин
Как вы достали все со своим нытьем. Сначала на себя посмотрите чо вы сделали полезного для города? так ведь живете по принципу мне ничего хорошего не сделали и я не буду и против всех начинаний буду. Вот снег стаял и горы мусора кто их навалил Васильев, белых, Путин? Сами все засрали и только после.
Р.с. только ноете. Долбаная автозамена.
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