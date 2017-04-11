Ко Дню города в Кирове еще один дом распишут под дымку

Летом в Кирове появится еще один дом, расписанный дымковским узором. Об этом редакции рассказал руководитель «Клуба маркетологов» Алексей Обжерин.

Клуб маркетологов на стадии переговоров с заказчиком. Известно, что рисунок появится не на жилом доме, а на объекте коммерческой недвижимости.

Планируется несколько объектов этим летом. Однако до подписания документов мы не раскрываем информацию. Если все сложится хорошо, то ко Дню города будет как минимум одно новое здание. Пока идут переговоры. Орнаменты, конечно, будут отличаться. Они как отпечатки пальцев, все разные, пусть даже если некоторым людям они кажутся одинаковыми, - рассказал Алексей Обжерин.

Кстати, в прошлом году появилась информация о том, что "Клуб маркетологов" решил раскрасить под дымку опоры старого моста над Вяткой. По словам Алексея Обжерина, проект находится в процессе работы.

Ранее «Клуб маркетологов» инициировал раскрашивание ряда домов на Комсомольской площади в стиле вятского народного промысла, а также стелы на въезде в город со стороны аэропорта.