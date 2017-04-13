В Кирове на стройке упал башенный кран

В Кирове на стройке упал башенный кран13 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Пострадал машинист, его увезли на скорой
В четверг, 13 апреля, в Кирове на переулке Березниковский, 34 упал башенный кран. Об этом редакции сообщил наш постоянный читатель Юрий Морданов.
Как сообщили источники газеты, инцидент произошел около 9: 30 утра. Точная причина, по которой это произошло пока неизвестна.
В кабине находился машинист. Он ударился головой, его увезли на скорой помощи. Кроме рабочего никто не пострадал, кран упал в сторону на землю. Сторения и автомобили рядом не затронуло. Возможная причина, сбой в электорнике, - сообщил источник портала.
Офциальной информации о происшествии пока нет. Портал progorod43 будет следить за ситуацией.
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