Стало известно состояние пострадавшего при падении крана в Кирове

Мужчина, который управлял башенным краном на стройке, сейчас находится в больнице. О его состоянии рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.

Источники портала, близкие к ситуации, рассказали, что мужчине 31 год. Он госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Он находится не в реанимации, а в отделении. Состояние стабильное, средней степени тяжести, - прокомментировали в минздраве.

Напомним, в Кирове в переулке Березниковском, 34, упал башенный кран. По этому факту следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Кроме рабочего, никто не пострадал, кран упал в сторону на землю. Строения и автомобили рядом не затронуло.