Стало известно состояние пострадавшего при падении крана в Кирове

Стало известно состояние пострадавшего при падении крана в Кирове13 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 6+
фото progorod43.ru
Его жизни ничего не угрожает
Мужчина, который управлял башенным краном на стройке, сейчас находится в больнице. О его состоянии рассказали в министерстве здравоохранения Кировской области.
Источники портала, близкие к ситуации, рассказали, что мужчине 31 год. Он госпитализирован в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии.
Он находится не в реанимации, а в отделении. Состояние стабильное, средней степени тяжести, - прокомментировали в минздраве.
Напомним, в Кирове в переулке Березниковском, 34, упал башенный кран. По этому факту следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Кроме рабочего, никто не пострадал, кран упал в сторону на землю. Строения и автомобили рядом не затронуло.
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13 апреля 2017, 13:33
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