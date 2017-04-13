Евгения Феофилактова решила подать в суд на экс-супруга

Уроженка Кирова, известная своим участием в скандальном телепроекте "Дом-2", Евгения Феофилактова заявила, что собирается подать на алименты. Об этом сообщает starhit.ru.

Евгения отмечает, что Антон Гусев не виделся с сыном почти два месяца.

Антон не принимает участия в воспитании ребенка, его не заботит, что он ест, на какие деньги одевается и как живет. Если раньше папа хотя бы продукты привозил, то сейчас абсолютно ничего. Я предупреждала Антона, давала возможность исправиться. Но раз он не хочет по-хорошему, будет так. Сейчас мы с Даниэлем улетаем в Киров на юбилей моей мамы. Когда вернусь через неделю, сразу же пойду в суд! - сказала Евгения.

Антон подтвердил слова Евгении о том, что долго не виделся с сыном. По словам мужчины, у него были проблемы с бизнесом, а также возникли некоторые сложности в отношениях с новой возлюбленной Викторией Романец. Однако он отметил, что Евгения преувеличивает насчет того, что он совершенно не занимается воспитанием сына.

Я постоянно звоню Даниэлю или няне. На днях хотел забрать его, но у сына поднялась температура. Меня возмущает, что за ним не могут уследить две женщины. Предлагал купить лекарства, спрашивал, что нужно, но мне сказали, что уже все есть. Что бы я ни делал, моя бывшая жена будет недовольна. Хочет подавать на алименты – пожалуйста, я буду все выплачивать! - сказал Антон.

Мужчина добавил, что он планирует открыть собственный бутик и хочет сделать своего сына лицом бренда.