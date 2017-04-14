В Кирове со школы сняли баннер с патриотической надписью из-за насмешек в соцсетях

В Нововятском районе со школы №65, фотографию которой высмеяли в популярных пабликах "ВКонтакте", сняли баннер с надписью "Мы — часть великой России". Об этом сообщает life.ru.

Кстати, лужа у школы стала гораздо меньше, а вот поддоны никуда не дели, дети до сих пор ходят по ним, чтобы не наступить в грязь.

Сняли баннер после того, как 11 апреля в одном из самых популярных пабликов "ВКонтакте" появилась фотография, сделанная в Кирове.

За несколько часов пост набрал тысячи лайков и репостов. Патриотичный баннер и тотальная разруха на фото сделали свое дело: подписчики паблика "Настоящий Лентач" стали кидать в комментарии мемы, их вы можете посмотреть здесь.

Подобная ситуация, кстати, складывается уже не первый раз. И администрация школы, и городской департамент образования неоднократно обращались в территориальное управление по Нововятскому району с просьбой принять меры. Однако вопрос не решался.

12 апреля глава администрации города Александр Перескоков поручил управлению благоустройства и транспорта, а также "Дирекции дорожного хозяйства" выехать на место и решить проблему. К школе также были направлены спецмашины с водооткачивающими насосами. Подробности здесь.