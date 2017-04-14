В "Марадыковском" все-таки будут захоронять химотходы?

На следующей неделе, 19 апреля, в поселке Мирный администрация проведет общественные слушания по поводу новой возможности захоронения отходов на полигоне "Марадыковский". Информация об этом появилась в сообществе "Антирадиация - Вятка".

Предполагается перемещение отходов производства объекта по уничтожению химического оружия «Камбарка» (Удмуртская Республика) на полигон «Марадыковский» в поселок Мирный Кировской области.

В 2015 году проходили общественные слушания в Мирном по поводу строительства полигона для захоронения отходов с "Марадыковского", тогда и речи не было о ввозе дополнительных отходов, также в проектной документации на полигон нет ни слова о свободных производственных мощностях этого полигона, - рассказывает жительница Котельнича Юлия.

По словам жителей Мирного, люди обеспокоены тем, что их постоянно обманывают, пытаются усыпить бдительность, ставят экономические вопросы главнее экологических.

Сейчас они ввезут из Камбарки, а завтра? Доверия нет. Мы хотим обеспечить свое право на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ней. Сейчас готовимся к общественным слушаниям, надеемся отстоять свои права, - добавила девушка.

Напомним, власти решают вопрос о перепрофилировании работы объекта «Марадыковский» Сейчас рассматриваются несколько вариантов. Объект может занять государственная корпорация «Ростех», «Роснано».

В правительстве отметили, что до 2019 года на объекте в Марадыково будут производиться мероприятия по санации территории, а также работы по выведению объектов уничтожения химоружия из эксплуатации.