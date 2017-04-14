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На кировском вокзале после многомиллионного ремонта потекла крыша

14 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
vk.com/zlo43
На ремонт крытого перехода, в котором потекла крыша, потратили более 87 миллионов рублей

Ремонт конкорса (крытого пешеходного перехода через пути) на кировском вокзале завершили весной прошлого года. И спустя год в переходе потекла крыша и отпала часть облицовочной плитки. Об этом в соцсетях сообщили кировчане.

Горожан удивил тот факт, что прошел всего год с окончания капремонта конкорса, а крыша уже пришла в негодность.

Разве это уже окончательный вариант? Если нет, следует подождать. А если да - то печально. Надо сразу доводить до ума, - поделился мнением Алексей Ферлонг.

Ведущий специалист по связям с общественностью кировского региона ГЖД Наталья Буторина сообщила, что в ведомстве в курсе проблемы и уже решают ее.

Подрядчик по гарантии исправит недочеты. Кровлю перестелят, покрытие на крыше будет прорезиненным, - уточнила Наталья Буторина. - Плиты с потолка мы сняли сами специально, чтоб обеспечить воде выход. Это все временно.

Стоит отметить, что на капитальный ремонт конкорса кировского вокзала было направлено 87, 7 миллиона рублей. Об этом сообщили на сайте ГЖД. Помимо отделочных работ внутренних помещений и спусков к платформам, на конкорсе установили новые цифровые камеры видеонаблюдения, смонтирована система экстренной связи «Пассажир-полиция». Ремонтные работы конкорса начали в сентябре 2015 года и закончили в марте 2016 года.  

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