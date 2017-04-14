Глава кировской строительной компании возвращался из Куршавеля, когда его задержали с кокаином

Алексей Лопаткин вместе с друзьями и с семьей возвращался из горнолыжного курорта Куршавель, когда его задержали в аэропорту Внуково. Об этом сообщает портал newsler.ru.

Источник, близкий к ситуации, рассказал, что экс-чиновника, а ныне руководителя крупной строительной компании УКС «Авитек» остановили на таможне для проверки документов и нашли при нем пять граммов кокаина.

Журналисты портала navigator-kirov.ru дозвонились до дежурного в федеральной таможенной службе «Внуковская таможня», он подтвердил, что 6 апреля в аэропорту, действительно, задержал некого Лопаткина с кокаином, но из Кирова он или нет, там не знают.

Напомним, ранее мы писали о том, что секретарь Алексея Лопаткина рассказала, что ее руководитель после отпуска ушел на больничный.