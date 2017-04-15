В Кировской области осудят 18-летнего парня, который убил мать двоих детей

В Опарино начали рассмотрение уголовного дела в отношении 18-летнего Святослава. Молодого человека обвиняют в гибели 25-летней матери двоих детей. По данным следствия, парень избил девушку, после чего она умерла в больнице. Об этом сообщили корреспонденты Первого городского канала.

Обвиняемый и пострадавшая встречались, Светлана (имя изменено) ушла от мужа к молодому человеку. В день избиения (17 декабря 2016 года) девушка была в гостях, там выпила, потом позвонила Святославу, чтобы тот ее забрал. Молодой человек пришел, устроил скандал, приревновал ее, а потом на улице избил девушку.

После ударов ладонью по лицу Светлана упала на колени, затем парень ударил ее ногой, а потом кулаком по лицу.

Скриншот видеозаписи со следственного эксперимента.

После этих ударов уйти домой самостоятельно девушка не смогла. Обвиняемый вместе с товарищем на санках повезли ее в больницу, по пути вызвали скорую.

В больнице 25-летняя Светлана умерла от закрытой черепно-мозговой травмы. У девушки остались два маленьких ребенка. Сейчас дети живут с отцом.

Как стало известно, молодой человек уже был судим за причинение смерти по неосторожности и причинение легкого вреда здоровью Тогда ему было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы.