В Кировской области найдено тело женщины, пропавшей несколько месяцев назад

В Кировской области 49-летняя женщина, которая пропала несколько месяцев назад, найдена мертвой. Об этом 15 апреля 2017 года сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт".

Известно, что Валентина (имя изменено) 7 ноября 2016 года ушла из дома и исчезла. Последний раз ее видели в микрорайоне Лянгасово в тот же день. С тех пор прошло более пяти месяцев, все это время родственники пропавшей женщины не знали, что с ней и где она.

И только 15 апреля стало известно, что тело женщины найдено. По предварительной информации, женщина замерзла насмерть. Сейчас уточняется информация об обстоятельствах произошедшего.