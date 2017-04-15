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В Кировской области найдено тело женщины, пропавшей несколько месяцев назад

15 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Женщина исчезла 7 ноября 2016 года

В Кировской области 49-летняя женщина, которая пропала несколько месяцев назад, найдена мертвой. Об этом 15 апреля 2017 года сообщили активисты поискового отряда "Лиза Алерт"

Известно, что Валентина (имя изменено) 7 ноября 2016 года ушла из дома и исчезла. Последний раз ее видели в микрорайоне Лянгасово в тот же день. С тех пор прошло более пяти месяцев, все это время родственники пропавшей женщины не знали, что с ней и где она. 

И только 15 апреля стало известно, что тело женщины найдено. По предварительной информации, женщина замерзла насмерть. Сейчас уточняется информация об обстоятельствах произошедшего. 

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