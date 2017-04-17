В Кировской области дети по пути в школу проваливаются в полуметровую лужу

В поселке Вахруши дети по горло проваливаются в полуметровую лужу, которая находится между двумя образовательными учреждениями. Об этом нашей редакции рассказала местная жительница Мария Мешкова.

Глубокая лужа образовалась на дороге, по которой каждый день дети ходят в музыкальную школу и библиотеку. Под темной водой скрывается глубокая канава.

Недавно за один день провалились как минимум 5 детей. Главу поселка уведомили об опасном участке дороги, но мер никаких не было принято. Мой младший брат тоже провалился в лужу по пояс, ему пришлось сырому идти по холоду домой. Кто-то проваливается и по горло. На первый взгляд кажется, что лужа над асфальтом неглубокая, поэтому дети ее по привычке не опасаются и ступают, - рассказывает Мария Мешкова.

Чтобы продемонстрировать проблему, Мария с другими жительницами поселка сняла видео, где линейкой измерила глубину лужи.

Как рассказали нам местные жители, после нескольких звонков в администрацию и рассказа о проблеме им посоветовали лучше следить за детьми. Мы отправили запрос в ведомство с просьбой разъяснить ситуацию.