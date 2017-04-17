В Кировской области дети по пути в школу проваливаются в полуметровую лужу

В Кировской области дети по пути в школу проваливаются в полуметровую лужу17 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото скриншот с видео на youtube
По словам местных жителей, администрация бездействует
В поселке Вахруши дети по горло проваливаются в полуметровую лужу, которая находится между двумя образовательными учреждениями. Об этом нашей редакции рассказала местная жительница Мария Мешкова.
Глубокая лужа образовалась на дороге, по которой каждый день дети ходят в музыкальную школу и библиотеку. Под темной водой скрывается глубокая канава.
Недавно за один день провалились как минимум 5 детей. Главу поселка уведомили об опасном участке дороги, но мер никаких не было принято. Мой младший брат тоже провалился в лужу по пояс, ему пришлось сырому идти по холоду домой. Кто-то проваливается и по горло. На первый взгляд кажется, что лужа над асфальтом неглубокая, поэтому дети ее по привычке не опасаются и ступают, - рассказывает Мария Мешкова.
Чтобы продемонстрировать проблему, Мария с другими жительницами поселка сняла видео, где линейкой измерила глубину лужи.
Как рассказали нам местные жители, после нескольких звонков в администрацию и рассказа о проблеме им посоветовали лучше следить за детьми. Мы отправили запрос в ведомство с просьбой разъяснить ситуацию.
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17 апреля 2017, 12:47
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