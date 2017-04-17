Глава администрации обвинил дорожников в разгильдяйстве

Глава администрации города Александр Перескоков остался недоволен уборкой улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В понедельник, 17 апреля, у Александра Перескокова состоялось традиционное утреннее совещание. Главе администрации доложили, что похолодание затруднило весеннюю уборку улиц. Такое оправдание дорожников сити-менеджеру не понравилось.

Мы вновь сталкиваемся с разгильдяйством подрядных организаций. Постоянно слышим отговорки: то вы не можете загрузить противогололедные материалы, то у вас машины не готовы. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Да, погода вас проверяет весь зимний и весенний сезон, а вы снова и снова проваливаетесь, - резюмировал Александр Перескоков.

По мнению Александра Викторовича, к снегопаду, который прошел в выходные, дорожники должны были подготовиться еще в пятницу, чтобы все работы «по зимнему варианту» были начаты сразу же. Однако подрядным организациям вновь потребовалось несколько часов на «перезагрузку».

Всего в минувшие выходные в городе работало 46 единиц техники, на улицы высыпано более 100 кубометров противогололедных материалов.