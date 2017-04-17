Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Глава администрации обвинил дорожников в разгильдяйстве

Глава администрации обвинил дорожников в разгильдяйстве

17 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Вопросы благоустройства обсудили во время утреннего оперативного совещания

Глава администрации города Александр Перескоков остался недоволен уборкой улиц. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В понедельник, 17 апреля, у Александра Перескокова состоялось традиционное утреннее совещание. Главе администрации доложили, что похолодание затруднило весеннюю уборку улиц. Такое оправдание дорожников сити-менеджеру не понравилось. 

Мы вновь сталкиваемся с разгильдяйством подрядных организаций. Постоянно слышим отговорки: то вы не можете загрузить противогололедные материалы, то у вас машины не готовы. Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Да, погода вас проверяет весь зимний и весенний сезон, а вы снова и снова проваливаетесь, - резюмировал Александр Перескоков.

По мнению Александра Викторовича, к снегопаду, который прошел в выходные, дорожники должны были подготовиться еще в пятницу, чтобы все работы «по зимнему варианту» были начаты сразу же. Однако подрядным организациям вновь потребовалось несколько часов на «перезагрузку».

 Всего в минувшие выходные в городе работало 46 единиц техники, на улицы высыпано более 100 кубометров противогололедных материалов.

Читайте также:

Прогноз погоды: какой будет рабочая неделя в Кирове?

В Кирове ожидают визита патриарха Кирилла

Комментарии 2

39 минут назад !!!alex
что за глупость.. "остался недоволен". что толку с этого недовольства ??? наказывай!!! и наказывай жестко!!!.. да смеются над обычными гражданами.. сделали имитацию действий, пожурили..ему ответили, что так больше не будут и продолжают дальше издеваться над людьми!
Ответить
37 минут назад Горожанин
Ага в ночь с субботы на воскресение жопа творилось в городе в 3 ночи уехал домой ни одной машины с реагентами, песком не видел. Вопрос нафиг эти комунальные (интересная автозамена выскочила на слово комунальные "анальные") службы если они ничего не успевают и ни к чему не готовы.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

На трассе Киров-Советск столкнулись два микроавтобуса: 12 пострадавших Посмотреть все

Редакция рекомендует

14 апреля
Глава кировской строительной компании возвращался из Куршавеля, когда его задержали с кокаином Читать
14 апреля
"За ночь здесь могут проиграть 200 тысяч": как в Кирове работают подпольные казино Читать
12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
13 апреля Жизнь как праздник!
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

Новости России и мира

вчера
Выбрана самая красивая девушка страны, завоевавшая титул "Мисс Россия-2017"
12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
Посмотреть все

Новости афиши

15 апреля 2017, 12:41
Топ кино на выходные: премьера новой части "Форсажа" и "Урфин Джюс"
14 апреля 2017, 20:21
30 кировчан написали "Тотальный диктант" на "отлично"
14 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
13 апреля Жизнь как праздник!
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

#ЛицаГорода

26 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 10
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 6
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 51
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru