Кировчане обокрали ювелирные магазины, забрав украшения на 9 300 000 рублей

В Костромской области вынесли приговор жителям Кировской области, которые обокрали ювелирные магазины. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

36-летний и 30-летний мужчины в апреле и ноябре 2016 года обокрали ювелирные магазины в Костромской и Архангельской областях. В соседние регионы они добирались на своей машине. На этом же авто они уезжали с места преступления.

Кировчане украли около трех килограммов золота и 120 граммов серебра, а также более 50 000 рублей. Общая сумма украденного - 9 300 000 рублей. После кражи из магазина в Котласе кировчан задержали. Часть похищенного изъяли.

В результате 36-летнего мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы, а 30-летнего кировчанина - к 6 годам лишения свободы. Наказание они будут отбывать в колонии общего режима.