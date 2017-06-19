Зарплата кировчан за год выросла, но качество жизни ухудшилось

Заработная плата в Кировской области за год выросла на более чем на пять процентов. Об этом сообщают в Кировстате.

Так, по итогам первого квартала 2017 года среднемесячная зарплата сотрудников кировских организаций составила 23228 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер зарплаты увеличился на 5,2 процента.

Наиболее высокооплачиваемыми сферами занятости названы:

страховые,

финансовые,

связи и телекоммуникаций,

СМИ

строительные.

Самые малооплачиваемые:

сферы образования,

культуры,

спорта,

организации досуга и развлечений,

гостиничные

предприятия общепита.

Между тем в РАНХиГС изучили социально-экономическое положение и самочувствие населения.

Оказалось, что в Кировской области доля тех, кому денег хватает только на еду, выросла до 19,7 процентов. Но это не самый высокий показатель в стране. Самыми бедными ощущают себя жители Удмуртии, Орловской и Саратовской области. Меньше всего – жители Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.