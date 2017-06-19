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Главная Новости Зарплата кировчан за год выросла, но качество жизни ухудшилось

Зарплата кировчан за год выросла, но качество жизни ухудшилось

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Двадцати процентам кировчан хватает зарплаты только на еду

Заработная плата в Кировской области за год выросла на более чем на пять процентов. Об этом сообщают в Кировстате.

Так, по итогам первого квартала 2017 года среднемесячная зарплата сотрудников кировских организаций составила 23228 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер зарплаты увеличился на 5,2 процента.

Наиболее высокооплачиваемыми сферами занятости названы:

  • страховые,
  • финансовые,
  • связи и телекоммуникаций,
  • СМИ
  • строительные.

Самые малооплачиваемые:

  •  сферы образования,
  • культуры,
  • спорта,
  • организации досуга и развлечений,
  • гостиничные
  • предприятия общепита.

Между тем в РАНХиГС изучили социально-экономическое положение и самочувствие населения.

Оказалось, что в Кировской области доля тех, кому денег хватает только на еду, выросла до 19,7 процентов. Но это не самый высокий показатель в стране. Самыми бедными ощущают себя жители Удмуртии, Орловской и Саратовской области. Меньше всего – жители Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

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Комментарии 5

2 часа назад Горожанин
идите лесом со своей левой статистикой
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час назад Тыгыдын
Наиболее высокооплачиваемыми сферами занятости названы:

-страховые,
-финансовые,
-связи и телекоммуникаций,
-СМИ
-строительные.
Вороватых чинушь забыли написать!!!
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час назад Шухрат
Значит на бумаге только выросла....
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51 минуту назад Горожанин
а медики где, вообще за спасибо что ль работают? с прошедшим вас, медики!
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43 минуты назад Чупакабра
Насчёт зарплаты не знаю. Вот насчёт цен в магазинах могу сказать. Картошка с начала года с 12 - 14 рублей выросла до 39 - 94 рубля. И это называется 3 - 4% инфляции????? Заморские бананы дешевле в нашем дурдоме
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