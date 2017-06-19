Зарплата кировчан за год выросла, но качество жизни ухудшилось

Зарплата кировчан за год выросла, но качество жизни ухудшилось19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива "Мой Про Город"
Двадцати процентам кировчан хватает зарплаты только на еду
Заработная плата в Кировской области за год выросла на более чем на пять процентов. Об этом сообщают в Кировстате.
Так, по итогам первого квартала 2017 года среднемесячная зарплата сотрудников кировских организаций составила 23228 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года размер зарплаты увеличился на 5,2 процента.
Наиболее высокооплачиваемыми сферами занятости названы:
- страховые,
- финансовые,
- связи и телекоммуникаций,
- СМИ
- строительные.
Самые малооплачиваемые:
- сферы образования,
- культуры,
- спорта,
- организации досуга и развлечений,
- гостиничные
- предприятия общепита.
Между тем в РАНХиГС изучили социально-экономическое положение и самочувствие населения.
Оказалось, что в Кировской области доля тех, кому денег хватает только на еду, выросла до 19,7 процентов. Но это не самый высокий показатель в стране. Самыми бедными ощущают себя жители Удмуртии, Орловской и Саратовской области. Меньше всего – жители Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
19 июня 2017, 11:03
Комментарии 5
-страховые,
-финансовые,
-связи и телекоммуникаций,
-СМИ
-строительные.
Вороватых чинушь забыли написать!!!
Поделись комментариями