В Кировской области на берегу пруда найдено тело молодого мужчины

В Котельничском районе убили мужчину, который отдыхал на берегу пруда. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Тело погибшего 32-летнего мужчины было обнаружено в поселке Юбилейный у пруда в ночь с 15 на 16 июня. На место происшествия выехали следователи. Они обнаружили на теле погибшего мужчины огнестрельное ранение груди. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователям удалось выяснить, что в ту ночь потерпевший с девушкой отдыхали на берегу пруда. К ним подошел мужчина и несколько раз выстрелил в потерпевшего, а затем скрылся. В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 46-летний кировчанин.

Сейчас подозреваемый арестован. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Не исключается, что убийство могло произойти на почве ревности. Расследование уголовного дела продолжается.