В Кировской области на берегу пруда найдено тело молодого мужчины

В Кировской области на берегу пруда найдено тело молодого мужчины19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"
В Котельничском районе убили мужчину, который отдыхал на берегу пруда. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.
Тело погибшего 32-летнего мужчины было обнаружено в поселке Юбилейный у пруда в ночь с 15 на 16 июня. На место происшествия выехали следователи. Они обнаружили на теле погибшего мужчины огнестрельное ранение груди. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Следователям удалось выяснить, что в ту ночь потерпевший с девушкой отдыхали на берегу пруда. К ним подошел мужчина и несколько раз выстрелил в потерпевшего, а затем скрылся. В результате личность подозреваемого была установлена. Им оказался 46-летний кировчанин.
Сейчас подозреваемый арестован. Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Не исключается, что убийство могло произойти на почве ревности. Расследование уголовного дела продолжается.
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19 июня 2017, 16:11
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