К ремонту дороги в микрорайоне КМДК привлекут жителей

В городской администрации заявили, что дорогу в микрорайоне КМДК отремонтируют силами городских властей и активистов.

К решению пришли в ходе встречи начальника теруправления по Первомайскому району Вячеслава Симакова и представителя Дирекции дорожного хозяйства с жителями домов № 3а и № 7 по улице Мебельщиков.

Теруправление выделит и доставит материалы для ремонта дороги к данным домам, а работы будут проводиться с участием активистов и местных жителей.

В микрорайоне КМДК не первый раз наводят порядок с помощью жителей. Например, в конце мая мусор на подтопленных территориях убирали трудные подростки. Все они работали по программе трудоустройства несовершеннолетних и за это получали заработную плату. Также планировалось обеспечивать ребят питанием.