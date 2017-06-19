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Главная Новости К ремонту дороги в микрорайоне КМДК привлекут жителей

К ремонту дороги в микрорайоне КМДК привлекут жителей

19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Теруправление по Первомайскому району выделит материалы, а работать будут как власти, так и местные жители

В городской администрации заявили, что дорогу в микрорайоне КМДК отремонтируют силами городских властей и активистов.

К  решению пришли в ходе встречи начальника теруправления по Первомайскому району Вячеслава Симакова и представителя Дирекции дорожного хозяйства с жителями домов № 3а и № 7 по улице Мебельщиков.

Теруправление выделит и доставит материалы для ремонта дороги к данным домам, а работы будут проводиться с участием активистов и местных жителей.

В микрорайоне КМДК не первый раз наводят порядок с помощью жителей. Например, в конце мая мусор на подтопленных территориях убирали трудные подростки. Все они работали по программе трудоустройства несовершеннолетних и за это получали заработную плату. Также планировалось обеспечивать ребят питанием.

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Комментарии 4

4 часа назад Горожанин
КМДК это че? Как это по-русски звучать будет?
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4 часа назад Горожанин
Горожанин
КМДК это че? Как это по-русски звучать будет?
вересники
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3 часа назад Тыгыдын
А потом скажут мы за качество не отвечаем, тут местные шляпатурили дороги.
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2 часа назад Горожанин
Везите,все раскидаем
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