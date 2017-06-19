К ремонту дороги в микрорайоне КМДК привлекут жителей

К ремонту дороги в микрорайоне КМДК привлекут жителей19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Теруправление по Первомайскому району выделит материалы, а работать будут как власти, так и местные жители
В городской администрации заявили, что дорогу в микрорайоне КМДК отремонтируют силами городских властей и активистов.
К решению пришли в ходе встречи начальника теруправления по Первомайскому району Вячеслава Симакова и представителя Дирекции дорожного хозяйства с жителями домов № 3а и № 7 по улице Мебельщиков.
Теруправление выделит и доставит материалы для ремонта дороги к данным домам, а работы будут проводиться с участием активистов и местных жителей.
В микрорайоне КМДК не первый раз наводят порядок с помощью жителей. Например, в конце мая мусор на подтопленных территориях убирали трудные подростки. Все они работали по программе трудоустройства несовершеннолетних и за это получали заработную плату. Также планировалось обеспечивать ребят питанием.
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19 июня 2017, 17:11
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