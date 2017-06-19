В Кирове следователи начали проверку после жалоб жителей на ветхость жилья

Следователи начали проверку по публикации СМИ о жалобах жителей одного из домов Омутнинска. Информация появилась в Следственном управлении Следственного комитета по Кировской области.

В ветхом доме № 36 по улице Рейдовой живет около 100 человек, 18 из них - дети. По словам горожан, в кухне у них уже провалилась половина пола, батареи отсутствуют, горячей и холодной воды нет. Вода добывается вне дома. Все жильцы моются в маленькой ванночке, что стоит на кухне.

Жильцы дома отметили, что они уже обращались в администрацию района, но результатов не последовало. Данный дом, 1953 года постройки, является пригодным для проживания – его износ составляет всего 30 процентов, то есть сносу он пока не подлежит.

Кировчане также рассказали журналистам, что прошлым летом в управлении ЖКХ две комнаты на первом этаже этого дома признали аварийными и непригодными проживания, а эксперты Санэпидемстанции признали жилые помещения в доме не соответствующими требованиям к условиям проживания.

В Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области отметили, что в настоящее время следователи подключились к проверке доводов, изложенных в данной публикации, и установлению обстоятельств. По публикации СМИ началась доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.