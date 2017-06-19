Следствие просит продлить срок ареста бывшему губернатору Кировской области

Следствие просит продлить срок ареста бывшему губернатору Кировской области19 июня 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
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Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия
Следователи просят продлить срок ареста экс-губернатору Кировской области. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на комментарий адвоката Андрея Грохотова.
Заседание суда, на котором будет решаться этот вопрос, пройдет 20 июня.
Мосгорсуд 20 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному Никите Белых, - сказал Андрей Грохотов.
Напомним, что 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых до 24 июня. Кстати, именно 24 июня 2017 года будет ровно год, как экс-губернатора Кировской области задержали в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро.
- 29 июня арестованный губернатор Кировской области объявил голодовку. Связано такое решение с тем, что к нему в СИЗО не пускают его бывшую супругу и брата.
- Адвокаты Никиты Белых отмечают, что из-за голодовки у губернатора ухудшилось состояние здоровья. 20 июля стало известно, что губернатор Кировской области прекратил голодовку.
- 8 июля на сайте Кремля был опубликован приказ об отстранении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области.
- Позднее Басманный суд Москвы продлил до 24 декабря арест бывшего губернатора Кировской области.
- 12 октября Мосгорсуд снял арест с имущества Никиты Белых и его экс-супруги.
- 18 октября появилась официальная информация о том, что следователь разрешил Никите Белых и его избраннице Екатерине Рейферт сыграть свадьбу в СИЗО.
- Суд продлил арест Никиты Белых до 24 марта 2017 года.
- Следователь не разрешил Екатерине Рейферт встретиться в СИЗО с Никитой Белых. Это было расценено невестой политика как запрет на заключение брака. Позднее появилось и обоснование такого запрета - Екатерина проходит по делу в качестве свидетеля.
- 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых еще на три месяца - до 24 июня.
- Также 22 марта стало известно о том, что на Никиту Белых завели еще одно уголовное дело за получение взятки в 200 000 евро.
- 29 марта стало известно, что расследование уголовных дел, которые были возбуждены в отношении Белых, завершено.
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