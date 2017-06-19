Следствие просит продлить срок ареста бывшему губернатору Кировской области

Следователи просят продлить срок ареста экс-губернатору Кировской области. Об этом сообщает tass.ru со ссылкой на комментарий адвоката Андрея Грохотова.

Заседание суда, на котором будет решаться этот вопрос, пройдет 20 июня.

Мосгорсуд 20 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей моему подзащитному Никите Белых, - сказал Андрей Грохотов.

Напомним, что 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых до 24 июня. Кстати, именно 24 июня 2017 года будет ровно год, как экс-губернатора Кировской области задержали в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро.